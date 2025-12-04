Ministerio de Trabajo impulsa la empleabilidad juvenil con la Academia de Oficios

Jóvenes podrán acceder a capacitación gratuita en la plataforma Academia de Oficios, impulsada por el MTPE, la Fundación Romero y la universidad UPC. - Andina/Cortesía

Lima 5 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsa la empleabilidad juvenil con el lanzamiento de la Academia de Oficios, una alianza con la Fundación Romero y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cual brindará capacitación gratuita y certificada.

El MTPE participó en el lanzamiento de la Academia de Oficios, una iniciativa de la Fundación Romero que ofrecerá capacitación gratuita y certificada a jóvenes peruanos para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado laboral formal.

En representación del ministro Óscar Fernández, asistió el jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del MTPE, Joseph Stein Bertran, quien destacó que esta alianza entre el sector público, privado y la academia representa una respuesta concreta a los desafíos que enfrentan los jóvenes al egresar de la educación básica.

Agregó que solo tres de cada diez jóvenes que egresan del colegio transitan a la educación superior, mientras que los siete restantes ingresan al mundo del trabajo, muchas veces a la informalidad y al desempleo.

La Academia de Oficios pondrá a disposición de la ciudadanía 12 programas de capacitación —4 cursos transversales y 8 rutas de aprendizaje especializadas— a través de la plataforma CAPACÍTA-T del MTPE.

Estos cursos están diseñados según los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional 2025 del MTPE, que identifica las competencias más solicitadas por las empresas formales.

Jaime Malqui Miguel, joven de 28 años, valoró la iniciativa de la alianza público privada.

“Me parece bien, porque eso incentiva a los jóvenes para que puedan entrar en el mercado laboral, en el sector público o privado. Es una muy buena iniciativa por parte de los ministerios y del Grupo Romero”,indicó.

Asimismo, hizo un llamado a otros jóvenes a ser perseverantes y constantes.

Los programas, desarrollados por la Fundación Romero y certificados por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), abarcan áreas como atención al cliente, ventas, competencias digitales y habilidades blandas para el empleo. Son completamente gratuitos, virtuales y pueden realizarse desde cualquier dispositivo móvil.

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de la Fundación Romero, valoró el trabajo conjunto con el MTPE y destacó la importancia de la plataforma gubernamental

“Con el Ministerio de Trabajo hemos logrado tener una mejor cercanía y forma de trabajo. Ya venimos trabajando con ellos hace un tiempo, incluyendo el proyecto Recomienda.pe, que es un mercado online donde se junta la oferta y la demanda de trabajo”,indicó Romero Paoletti.Asimismo, enfatizó que esta iniciativa no sería viable sin la colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la UPC y Entel, pues es el conjunto de estas instituciones lo que la hace posible.

Desde su creación en 2020, la plataforma CAPACÍTA-T ha emitido más de 858,000 certificados de capacitación laboral gratuita, ampliando significativamente el alcance del servicio a nivel nacional.

Antes de su implementación, el MTPE capacitaba presencialmente a solo 5,000 personas por año.

Un dato relevante compartido durante el evento revela que el 74% de las personas que se certificaron en algún curso del MTPE a través de CAPACÍTA-T entre 2020 y 2024 actualmente cuenta con un empleo formal, según información del registro Plame del MTPE.

La ciudadanía puede acceder a estos cursos ingresando a www.becasgruporomero.pe y haciendo clic en la sección “Academia de Oficios”, o directamente desde la plataforma CAPACÍTA-T del MTPE.

Los programas tienen una duración de entre 15 y 50 horas y están diseñados para fortalecer capacidades clave en un corto plazo.