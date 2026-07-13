Ministerio de Trabajo ofrecerá más de 2,000 vacantes en Feria del Empleo en Magdalena

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de acercar más oportunidades de empleo formal a la ciudadanía, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará la Feria del Empleo Magdalena los días jueves 16 y viernes 17 de julio, desde las 09:00 a. m., en la Plaza Túpac Amaru de dicho distrito, donde unas 60 empresas privadas pondrán a disposición más de 2,000 vacantes laborales, de las cuales 349 estarán dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad.

Estas oportunidades se sumarán a las 10,763 personas que el MTPE ha logrado insertar laboralmente en Lima Metropolitana entre enero y junio de 2026, a través de ferias, megaferias, maratones del empleo, convocatorias masivas y los servicios permanentes que brindan los Centros de Empleo.

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Durante los dos días de la Feria del Empleo Magdalena,las empresas participantes realizarán procesos de reclutamiento, entrevistas y orientación laboral en un solo espacio, lo que facilitará que miles de personas postulen de manera directa a un empleo formal.

Las349 vacantes para personas con discapacidadcomprenden puestos como operarios de producción, ayudantes de tienda, asesores de atención al cliente, agentes de seguridad, auxiliares administrativos, asistentes contables, digitadores, diseñadores gráficos, creadores de contenido, desarrolladores de software, técnicos electricistas, técnicos de farmacia, personal de limpieza, auxiliares de almacén, cocineros, vendedores, cajeros, operadores de monitoreo, asesores comerciales, practicantes profesionales y representantes de ventas, entre otros,ofrecidos por 35 empresas comprometidas con la inclusión laboral.

Asimismo, el público en general podrá acceder a miles de oportunidades laborales en sectores como comercio, servicios, industria, seguridad, tecnología, logística, gastronomía y atención al cliente.

Como parte de la feria, el ministerio instalará la Ruta a la Empleabilidad Inclusiva, un espacio especializado donde las personas con discapacidad recibirán orientación y acompañamiento para fortalecer su acceso al mercado laboral. También funcionará una zona exclusiva de empresas inclusivas, una zona de emprendedores y la Zona de Servicios del MTPE.

Losasistentes podrán acceder gratuitamente a servicios como la Bolsa de Trabajo, la emisión del Certificado Único Laboral (CUL): documento que incluye tu información personal, antecedentes policiales, judiciales y penales, así como tu formación académica y experiencia laboral formal en el Perú. Tiene una vigencia de tres meses.

Además,se brindará asesoría para la búsqueda de empleo, orientación legal laboral, información sobre Formalízate Ahora, la línea 1819 Trabaja Sin Acoso, así como orientación sobre los programas Jóvenes Productivos y Llamkasun Perú, entre otros servicios que fortalecen la empleabilidad de la población.

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