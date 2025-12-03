Ministerio de Trabajo presenta plataformas digitales para agilizar juicios laborales

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, presentó hoy en la región Tacna las plataformas digitales EXPEDIA y Recomienda.pe. - Andina/Cortesía

Lima 3 Dic. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, presentó hoy en la región Tacna las plataformas digitales EXPEDIA, para acelerar los juicios laborales y los procesos de alimentos, y Recomienda.pe, con el fin de impulsar las ventas y la formalización de miles de emprendedores.

En la Corte Superior de Justicia de Tacna, ante magistrados y jueces, el titular del MTPE presentó EXPEDIA, sistema que reduce drásticamente el tiempo que un juez tarda en acceder a la información laboral necesaria para dictar sentencias.

Actualmente, un juez puede tardar hasta tres meses en recibir la información laboral necesaria para dictar sentencia en casos de pensiones de alimentos o beneficios sociales. Con la herramienta digital del MTPE, ese tiempo se reduce a segundos.

El ministro Óscar Fernández destacó el trabajo colaborativo detrás de esta plataforma, pues se trata de un hito conjunto entre ambas instituciones.

“Eliminamos barreras burocráticas y ponemos la información laboral al servicio de la justicia social, especialmente para las causas de familia y laborales que requieren información oportuna”,subrayó.

Entre las características de EXPEDIA figuran la rapidez (consultas en línea y respuesta inmediata para acelerar sentencias), la seguridad (acceso mediante reconocimiento facial, Face ID, para jueces y peritos) y la precisión (datos exactos sobre remuneraciones y vínculos laborales para cálculos justos).

Posteriormente, en la Cámara de Comercio de Tacna, el ministro Fernández Cáceres presentó

Recomienda.pe, plataforma puesta a disposición de los más de 82,000 autoempleados de la región, a fin de que promocionen sus productos y servicios directamente a los potenciales clientes.

Destacó que esta herramienta busca que gasfiteros, costureras, técnicos, artesanos y otros profesionales y oficios tengan mayor protagonismo. La plataforma funciona como una vitrina virtual gratuita que conecta a los trabajadores independientes con clientes que buscan servicios seguros y de calidad.

“Esta plataforma, construida y apoyada por la Fundación Romero, es un logro importante y muy interesante que nos demuestra que las sinergias que podemos generar entre el sector público y el privado tienen que vincularse cada día más estrechamente”, afirmó.

Añadió que conRecomienda.pe se consolida un espacio institucional que reconoce, viabiliza y acompaña a quienes generan su propio empleoen condiciones muchas veces adversas, pero con una enorme creatividad y esfuerzo, mientras recorren juntos el camino hacia la formalización.

“Así como defendemos a nuestro país en temas patrióticos, geográficos y territoriales, como ciudadanos debemos también contribuir al país en el que vivimos. Que la informalidad disminuya es un reto importante, porque ello nos permitirá alcanzar un estándar superior a nivel mundial”,puntualizó Fernández.