Ministerio de Trabajo presentó Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó en Chiclayo la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040 (ENFL) y la ruta de elaboración del Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación de este instrumento de política pública del Estado. La Estrategia busca reducir la informalidad laboral de manera articulada y multisectorial, así como lograr un incremento gradual y sostenible de la tasa de empleo formal hacia el año 2040.

Además, la ENFL permite construir una visión compartida de largo plazo, reconociendo que la informalidad responde a múltiples causas estructurales y, por tanto, requiere del compromiso y la acción coordinada del Estado en su conjunto.

El siguiente paso es avanzar en la formulación del Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040.

Este Plan será el instrumento que permitirá convertir los objetivos estratégicos en acciones concretas, medibles y articuladas; definir responsabilidades; establecer metas e indicadores; y, sobre todo, generar mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan evaluar avances y realizar ajustes oportunos.

La Estrategia incluye un enfoque territorial, que considera las características únicas y contexto de una región específica para la implementación de medidas públicas para promover la formalización.

En ese contexto, como parte de las mesas de diálogo para promover el trabajo decente y abordar la formalización laboral en las cadenas de suministro de la actividad agrícola de exportación, se ha implementado la Mesa Regional para la Formalización Empresarial y Laboral en las cadenas productivas relacionadas con el Proyecto de Irrigación Olmos Lambayeque. Este piloto se quiere replicar en Piura, La Libertad e Ica.

En representación del MTPE, la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, presentó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040 y la ruta para la elaboración de su Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación. Esta presentación la hizo a los directores regionales de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Piura y Tumbes; así como a representantes de la academia, gremios empresariales y entidades públicas.

Finalmente, reforzando las políticas del sector, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, señaló que la aprobación de esta Estrategia representa un mensaje claro del Estado: "Hemos asumido la formalización laboral como una prioridad nacional y política pública que debe trascender gestiones y consolidarse sobre la base del trabajo técnico y multisectorial”.

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