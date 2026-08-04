Ministerio de Trabajo priorizará generación de empleo formal y la mejora de ingresos

Archivo - Perú.- Seis recomendaciones para impulsar tu desarrollo profesional en tiempos de incertidumbre - Andina/Difusión - Archivo

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, reafirmó que la prioridad de su gestión será generar empleo formal, mejorar progresivamente los ingresos de los trabajadores y fortalecer la competitividad del país mediante el diálogo social, la productividad y una gestión pública eficiente.

Durante una entrevista, el titular del sector informó que el Gobierno iniciará el proceso para incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 1,130 soles a 1,300 soles, en cumplimiento del compromiso asumido por la presidenta de la República.

- MTPE: incremento del sueldo mínimo permitirá recuperar capacidad adquisitiva de 2020

Precisó que la medida será evaluada y consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, con participación de los representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado, garantizando un proceso responsable que preserve el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas.

Evaluación técnica

Asimismo, señaló que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsará una evaluación técnica del impacto de los feriados nacionales sobre la productividad, la actividad económica y el turismo, con el objetivo de contar con información que permita adoptar decisiones responsables.

En ese sentido, aclaró que el Gobierno no tiene previsto incrementar ni reducir el número de feriados.

En materia laboral, Sheput reiteró que la reducción de la informalidad constituye uno de los principales desafíos del país y aseguró que las reformas que impulsará el Ejecutivo estarán orientadas a incorporar a más peruanos al empleo formal sin afectar ningún derecho laboral.

EsSalud

Respecto a EsSalud, el ministro sostuvo que la institución requiere recuperar su capacidad de gestión para responder a las necesidades de millones de asegurados.

En esa línea, anunció que en los próximos días se iniciará el proceso de renovación de la dirección ejecutiva, priorizando perfiles con experiencia, capacidad de gestión y solvencia moral, como parte de una estrategia orientada a mejorar progresivamente la atención, el abastecimiento de medicamentos y la calidad de los servicios.

Sheput informó que el MTPE viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un paquete de reformas laborales que formará parte del pedido de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la República.

(FIN) NDP/SDD