Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo recibe Sello de Accesibilidad por Mi Carrera

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) fue galardonado con el Sello de Accesibilidad, nivel AA, por la plataforma Mi Carrera, versión 5. - Andina/Cortesía

Lima 24 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) marca un precedente histórico en la administración pública, al ser galardonado con el Sello de Accesibilidad, nivel AA, por la plataforma Mi Carrera, versión 5. De esta manera, se convierte en el primer ministerio del país en alcanzar este estándar de excelencia inclusiva.

La jefa de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gladys Castro de la Cruz, recibió el galardón a nombre del ministro Óscar Fernández Cáceres.

La funcionaria resaltó los esfuerzos del MTPE por acercar los servicios que se brindan al ciudadano mediante el uso de las tecnologías de la información.

El titular del MTPE explicó que esta nueva versión de Mi Carrera se consolida como un puente oficial para que los jóvenes con discapacidad descubran que su esfuerzo tiene un retorno real y que el Estado es su principal aliado en la búsqueda del empleo soñado.

El Sello de Accesibilidad, otorgado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no es solo un reconocimiento técnico, sino también una promesa cumplida para que ningún talento se quede atrás por falta de herramientas adecuadas.

Este logro posiciona al MTPE como un referente de innovación con propósito, demostrando que la digitalización solo es verdadera evolución cuando incluye a cada ciudadano. Porque, en un Perú que progresa, el derecho a soñar con un gran futuro laboral ya no tiene barreras.

La versión 5 de la plataforma ha sido rediseñada escuchando las voces de quienes más lo necesitan. Gracias a pruebas de uso, se han derribado los muros digitales que impedían el acceso a la información. Ahora, navegar por el futuro profesional es una experiencia llena de optimismo y autonomía.

El sistema es compatible con lectores de pantalla, lo que permite que jóvenes con discapacidad visual naveguen sin ayuda externa; además, garantiza la navegación exclusivamente por teclado, una función vital para usuarios con discapacidad motriz que no utilizan mouse.

Cuenta con contrastes de color optimizados y un lenguaje sencillo, lo que asegura que la información sea fácil de comprender para todos. Asimismo, los nuevos formularios permiten identificar a personas con discapacidad para ofrecerles un acompañamiento preferencial y humano.

Para los padres de familia y jóvenes que buscan orientación, Mi Carrera se consolida como la brújula oficial y gratuita que garantiza decisiones informadas, pues ofrece apoyo vocacional mediante tests gratuitos para descubrir talentos y fortalezas; información sobre carreras profesionales, con datos reales sobre las profesiones mejor pagadas y más demandadas en cada región; un buscador oficial de universidades e institutos verificados; así como becas y financiamiento, con acceso a diversas opciones de ayuda económica para estudiar sin preocupaciones.