Ministerio de Trabajo realizó taller de cultura previsional en colegio de Los Olivos

Andina/Mtpe Realizó Primer Taller De Cultura

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), junto con la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), realizó el primer Taller de Cultura de Seguridad Social en Pensiones para estudiantes de 4° y 5° de Secundaria de la I.E.P. "Nuestra Señora de Fátima", en Los Olivos.

Laactividad permitió acercar a los escolares conocimientos sobre la estructura y los beneficios del sistema previsional peruano, promoviendo una mayor comprensión de la importancia del ahorro y la planificación para el futuro.

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Asimismo, losestudiantes recibieron información clave para fomentar una visión más responsable respecto a la previsión socialy la toma de decisiones relacionadas con su bienestar económico a largo plazo.

Estainiciativa forma parte de las acciones que impulsa el MTPE en articulación con el Ministerio de Educación (Minedu) para promover la cultura de seguridad social en pensionesen las instituciones educativas del país, en cumplimiento de la Décimo Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Como parte de esta estrategia,se vienen desarrollando actividades descentralizadas, entre ellas ferias, talleres y charlas informativas dirigidas a distintos sectores de la población.

A través de estas intervenciones conjuntas, el Estado peruano reafirma su compromiso de acercar información previsional a las nuevas generaciones y contribuir a que más jóvenes cuenten con herramientas para construir un futuro financiero informado y sostenible.

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