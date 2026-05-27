Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) relanzó este lunes 25 de mayo la plataforma Mesa Digital 360, con el objetivo de continuar fortaleciendo sus canales de atención no presencial y brindar servicios más ágiles, accesibles y eficientes a la ciudadanía.

“Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de la gestión pública y de la implementación del gobierno digital que impulsa el ministerio para acercar sus servicios a la población”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Como parte de este proceso, se publicó la Resolución Ministerial n.° 052-2026-TR, que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) e incorpora el Formulario Único de Trámites (FUT) en versión digital, como mecanismo para gestionar 25 procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

Esta implementación representa un avance importante en la simplificación administrativa del MTPE, ya que permitirá la presentación estandarizada de solicitudes en entornos digitales, reduciendo el uso de formatos físicos y facilitando una atención más rápida y ordenada.

“El relanzamiento de la Mesa Digital 360 se posiciona como una acción estratégica para consolidar y masificar el uso del FUT Digital, promoviendo la transición hacia un modelo de atención completamente digital, gratuito y centrado en el ciudadano”, agregó el ministro Óscar Fernández.

Actualmente, el TUPA del MTPE contempla 43 trámites: 35 procedimientos administrativos y 8 servicios prestados en exclusividad. De este total, 25 ya pueden gestionarse de manera digital, lo que representa un avance significativo en el proceso de modernización y simplificación administrativa del sector.

Beneficios para la ciudadanía

Entre los principales beneficios de la plataforma destacan:

· Acceso a trámites 100 % digitales desde cualquier lugar del país.

· Presentación de solicitudes y acceso a servicios las 24 horas del día.

· Atención gratuita, rápida y sin necesidad de acudir presencialmente.

· Reducción de la carga burocrática y de errores en la presentación de documentos.

La plataforma Mesa Digital 360 se encuentra disponible en:Mesa Digital 360 – MTPE:

https://mesadigital360.trabajo.gob.pe

(FIN) NDP/JJN