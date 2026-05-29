Ministerio de Vivienda aprobó nuevo reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el nuevo reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial (Decreto Legislativo Nº 1356), que consta de siete capítulos, 26 artículos, 13 disposiciones complementarias finales y dos disposiciones complementarias transitorias.

Vía https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520332-4" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo Nº 009-2026-VIVIENDA, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó dichoreglamentocon el objetivo de definir las acciones para la planificación, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial de las autoridades competentes, así como de su registro y seguimiento por medio delSistema de Información de Drenaje Pluvial(Sidrena).

La norma también dispone la derogatoria del Decreto Supremo Nº 016-2018-VIVIENDA, que aprobó el anterior reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial.

Con el nuevo reglamento se busca promover el desarrollo de las inversiones en infraestructura de drenaje pluvial de forma sostenible en el ámbito económico, social y ambiental, a fin de prevenir y reducir el riesgo de inundaciones pluviales que afectan la salud y el bienestar de la población, así como el óptimo desempeño de las actividades socio económicas.

El presente decreto supremo y su anexo se publican en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

En los considerandos de la norma se recuerda que la Ley General de Drenaje Pluvial tiene como objeto ordenar las acciones de las autoridades competentes en el desarrollo y la sostenibilidad de la infraestructura, con la finalidad de establecer el marco general para impulsar las inversiones que sirvan para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales, a fin de evitar inundaciones.

Además, se indica que el primer reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial fue aprobado en el 2018, por lo cual, considerando que ahora existe nueva regulación, documentos técnicos, lineamientos de carácter nacional e internacional y avance tecnológico, era necesario reformular el referido reglamento con el fin de alinearlo con los temas actuales en materia de drenaje pluvial.

(FIN) CNA