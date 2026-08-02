Ministerio de Vivienda aprueba norma que fortalece atención de denuncias por corrupción

Andina/Sede Central Del Ministerio De Vivienda,

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) indicó que aprobó una nueva directiva para fortalecer la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y brindar mayores garantías a las personas que decidan reportarlos.

La medida busca consolidar una gestión pública más íntegra, transparente y comprometida con la prevención y lucha contra la corrupción.

La medida fue oficializada

mediante la Resolución Ministerial N.° 274-2026-VIVIENDA, que aprueba la Directiva General N.° 008-2026-VIVIENDA-DM y deja sin efecto la normativa que se encontraba vigente desde el año 2020.

La nueva directiva incorpora mecanismos para reforzar la protección de denunciantes y testigos, garantizar la reserva de su identidad y permitir un seguimiento oportuno de los casos reportados.

Asimismo, estandariza los procedimientos internos para la recepción y atención de las denuncias, con el propósito de brindar mayor seguridad y confianza a quienes contribuyen a detectar posibles actos de corrupción.

La actualización incorpora los lineamientos establecidos por la Secretaría de Integridad Pública y las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 1327, que establece medidas de protección para las personas que denuncian actos de corrupción.

De esta manera, el MVCS fortalece sus procedimientos institucionales y garantiza que la atención de estos casos se realice bajo criterios uniformes y con las debidas garantías.

La norma también consolida los canales oficiales para presentar denuncias, permitiendo que estas puedan realizarse a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, el correo electrónico institucional, la mesa de partes presencial o virtual y la atención directa en la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, facilitando un acceso más seguro y oportuno para la ciudadanía.

Estos mecanismos buscan facilitar que cualquier persona pueda reportar, de manera segura y oportuna, hechos que considere vinculados con presuntos actos de corrupción. También se establecen pautas para que las denuncias sean recibidas, registradas, evaluadas y atendidas de acuerdo con los procedimientos institucionales y la normativa vigente.

Con esta actualización, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso con una gestión pública íntegra, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Asimismo, promueve una cultura de denuncia responsable y fortalece las herramientas institucionales para prevenir, detectar y enfrentar los presuntos actos de corrupción dentro del sector.