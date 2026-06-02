Perú.- Ministerio de Vivienda aprueba nuevo Reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el nuevo Reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial, con lo que marca un hito en la modernización de la infraestructura urbana y en la protección de millones de peruanos frente a inundaciones y los efectos, cada vez más severos, del cambio climático.

Esta nueva normativa, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 009-2026-Vivienda y que recogió 258 aportes de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía, transforma la manera en que el país gestiona el agua de lluvia, incorporando soluciones innovadoras y sostenibles para reducir riesgos, proteger vidas y fortalecer la resiliencia de las ciudades.Además,establece disposiciones para la planificación, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial,con una visión integral que une infraestructura gris, verde y azul, así como la conservación y recuperación de infraestructura natural asociada a la regulación de riesgos. También, incorpora mecanismos para el aprovechamiento del agua de lluvia bajo los enfoques de economía circular y seguridad hídrica.“Con esta medida,el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo de ciudades más seguras, sostenibles y preparadas para enfrentar los desafíos climáticosdel presente y del futuro, permitiendo cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de la población”, señaló el titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate.

Avances

Entre los principales avances de la norma, destaca la incorporación obligatoria de sistemas de drenaje pluvial en zonas urbanas, áreas de expansión urbana y habilitaciones urbanas, consolidando una visión preventiva en el desarrollo de las ciudades.De igual manera, establece la incorporación de criterios de drenaje pluvial desde la fase de preinversión de proyectos públicos ubicados en zonas expuestas a inundaciones, permitiendo anticipar riesgos y optimizar las inversiones del Estado.Además, crea herramientas estratégicas como el Plan Nacional de Drenaje Pluvial (Drena+) y los Planes Integrales de Drenaje Pluvial (PIDP), que permitirán orientar las inversiones públicas, priorizar intervenciones de alto impacto y acelerar el cierre de brechas de infraestructura en todo el territorio nacional.Del mismo modo,fortalece la sostenibilidad de las inversionesal establecer planes de operación y mantenimiento para la infraestructura de drenaje pluvial, con responsabilidades claras para los Gobiernos locales, y crea el Sistema de Información de Drenaje Pluvial (Sidrena), una plataforma digital orientada a monitorear la infraestructura, optimizar la toma de decisiones y mejorar la planificación territorial.Este nuevo marco normativo refuerza la coordinación entre los tres niveles de gobierno e incorpora medidas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres, alineadas con estándares internacionales y las nuevas tendencias en drenaje urbano sostenible.

(FIN) NDP/JJN