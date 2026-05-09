Ministerio de Vivienda capacita técnicos para mejorar catastro urbano y formalizar predios

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

Con el fin de avanzar en el cierre de brechas y fortalecer el rol ejecutor del catastro urbano a nivel nacional, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), inició un programa de formación dirigido a cerca de 60 funcionarios y técnicos de Lima y regiones.

Este programa, denominado “Formación en gestión del Catastro Urbano Nacional”, es desarrollado en alianza con la Universidad del Pacífico, y está dirigido a equipos directivos y técnicos de ambas entidades, así como representantes de las Oficinas Zonales del Cofopri en 6 departamentos: Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Ica, Junín y Piura.

La capacitación permitirá no solo mejorar la eficiencia de los procesos relacionados al catastro urbano, sino que estos se traduzcan en ciudades más ordenadas, mejores servicios municipales, reducción de riesgos de desastres y más propiedades formalizadas a nivel nacional.

“El catastro no es solo un registro técnico, es la base para planificar las ciudades. De ahí la importancia de trabajar en un registro cada vez más exacto y eficiente. Y eso solo lo conseguimos con personal debidamente capacitado”, explicó el ministro de Vivienda.

Por su parte, el director ejecutivo del Cofopri, Carlos Reátegui Sánchez, precisó que esta entidad “no solo participa en este proceso, sino que cumple una función central como ejecutor de la rectoría del catastro urbano, liderando la generación, actualización y administración de la información catastral a nivel nacional”.

El programa incluye contenidos sobre gobernanza del catastro, herramientas técnicas y gestión, orientados a mejorar la calidad de la información territorial y su uso en la toma de decisiones públicas. La disponibilidad de información catastral actualizada es un insumo para la planificación urbana y la gestión del territorio.

Con esta intervención, el Ministerio de Vivienda busca acelerar un proceso que impacta directamente en la vida de millones de peruanos: el acceso a la propiedad formal, la planificación de sus ciudades y la reducción de riesgos frente a desastres.