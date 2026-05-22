Ministerio de Vivienda capacitará a municipios sobre tecnologías para gestión del riesgo

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nuestras Ciudades, realizará el Primer Seminario Macrorregional sobre la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los funcionarios y técnicos de las regiones Arequipa, Cusco, Tacna, Puno y Moquegua.

En esta ocasión, el Seminario Macrorregional se realizará los días 28 y 29 de mayo en la ciudad de Arequipa, en el Teatro Arequepay, ubicado en el Portal de la Municipalidad 110 (plaza de Armas). Desde las 8 horas, especialistas nacionales e internacionales compartirán sus conocimientos, experiencias exitosas, avances tecnológicos y propuestas de proyectos de inversión pública para la reducción del riesgo de desastres.

Se abordarán temas como el uso de escenarios de riesgo para la toma de decisiones, intervenciones para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, tecnologías aplicadas al GRD, y financiamiento y formulación de proyectos para la reducción del riesgo de desastres.

“Hoy más que nunca, la gestión de riesgo de desastres exige preparación y anticipación. Por eso, el Estado tiene la responsabilidad de modernizar sus herramientas y fortalecer las capacidades de sus equipos técnicos en seminarios como este”, sostuvo el ministro de Vivienda.

El evento contará con un showroom con espacios dinámicos, donde los asistentes podrán vivir experiencias inmersivas que integrarán entornos digitales, utilizando tecnologías como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada. Además, instituciones técnico-científicas mostrarán sus avances tecnológicos a las autoridades, funcionarios y profesionales de gobiernos locales.

Se otorgarán constancias de participación a quienes cumplan con los dos requisitos establecidos:asistencia durante ambos días del seminario y registro de la encuesta de satisfacción.

Las inscripciones están abiertas a través de los siguientes enlaces. Inscripción modalidad presencial: sga.vivienda.gob.pe/Modulos/LaFrmListaAsistencia.aspx?flag=1066&type=1. Inscripción modalidad virtual:sga.vivienda.gob.pe/Modulos/LaFrmListaAsistencia.aspx?flag=1064&type=1.

Desde el 2016, el Ministerio de Vivienda viene ejecutando los Seminarios Macrorregionales de Gestión del Riesgo de Desastres con el objetivo de dar a conocer y analizar las experiencias nacionales e internacionales sobre cómo gestionar ciudades seguras, resilientes, sostenibles e inclusivas.

(FIN) NDP/CNA