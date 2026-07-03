Ministerio de Vivienda clausura III Foro de Economía Circular en Agua y Saneamiento

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), clausuró el III Foro de Economía Circular en Agua y Saneamiento, que reunió a más de 1,300 participantes durante dos días de actividades orientadas a fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos y de los servicios de agua y saneamiento.

El evento, realizado en el Lima Centro de Convenciones, en San Borja, promovió el intercambio de experiencias y conocimientos para impulsar la implementación de la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030. Esta política sectorial busca fomentar el reúso de aguas residuales tratadas, el aprovechamiento de biosólidos, la eficiencia energética, la protección de las fuentes de agua y la generación de nuevos mercados circulares.

"Hablar de economía circular es un compromiso. Este Foro nos deja la responsabilidad de actuar; es momento de escalar y transformar nuestros sistemas, de uno lineal a circular, para asegurar el desarrollo de las futuras generaciones", señalaron desde el Ministerio de Vivienda.

Como parte de la programación, se desarrolló una Feria de Innovación Circular, donde instituciones públicas, empresas, organizaciones, colegios y universidades presentaron tecnologías, iniciativas y soluciones orientadas al aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos y de los subproductos del saneamiento.

Asimismo, se reconoció a diversas entidades que vienen implementando acciones de economía circular y buenas prácticas ambientales en el sector.

En la categoría Práctica EcoCircular fueron distinguidas la Municipalidad Distrital de José María Quimper, la Sociedad Minera Cerro Verde, la EPS Seda Ayacucho, la JASS Bello Horizonte, la EPS Sedacusco, Sedapal y la EPS Grau. En tanto, en la categoría Compromiso EcoCircular se destacó el acuerdo voluntario suscrito entre el MVCS y la EPS EPSEL.

Rueda de negocios

Durante el foro también se realizó la primera rueda de negocios para la valorización de biosólidos, con el objetivo de vincular a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento con potenciales compradores de estos subproductos, promoviendo nuevas oportunidades de articulación comercial y el aprovechamiento de la economía circular para generar beneficios ambientales y productivos.

El encuentro abordó seis ejes temáticos: cierre de brechas en agua potable y saneamiento con enfoque circular; inversiones circulares para la sostenibilidad de los servicios; sinergias para la valorización de los subproductos del saneamiento; estandarización y certificación para la economía circular; innovación ecosistémica para la circularidad del agua; y generación eléctrica a partir del saneamiento.

El III Foro de Economía Circular en Agua y Saneamiento fue coorganizado por la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ, Suiza a través de su Cooperación Económica, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Sedapal, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la empresa Cajas Ecológicas.

El evento también contó con el apoyo de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú (ANEPSSA), el Fondo de Agua para Lima y Callao (Aquafondo), el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), Logipro y AJE.

(FIN) NDP/JAM