Ministerio de Vivienda destrabará proyectos de agua y saneamiento en Lima y Callao

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) instaló la Mesa Técnica de Trabajo multisectorial para destrabar proyectos de agua potable y saneamiento en Lima y el Callao,. - Andina/Cortesía

Lima 12 Ene. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) instaló la Mesa Técnica de Trabajo, espacio multisectorial para destrabar proyectos de agua potable y saneamiento en Lima y el Callao, una iniciativa clave para cerrar brechas históricas en la capital.

El objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias y acelerar el acceso a servicios básicos.

Este espacio de articulación entre diversos sectores, permitirá identificar y resolver de manera conjunta las barreras técnicas, legales y sociales que han afectado el avance de diversos esquemas de agua en la capital.

La mesa técnica, creada mediante la Resolución Ministerial N.° 335-2025-VIVIENDA, reúne a instituciones estratégicas como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Sedapal, Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), entre otras, garantizando un abordaje integral de la situación de las obras.

“El agua y el saneamiento son un derecho fundamental. Desde el Ministerio de Vivienda estamos trabajando de manera constante y articulada, escuchando a todos los actores y poniendo a las personas en el centro de nuestras decisiones, para que las obras avancen y los servicios lleguen donde más se necesitan”,afirmó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Durante la sesión de instalación, realizada en la sede del ministerio, participaron también representantes de los vecinos de distintos esquemas de Lima y Callao, quienes expusieron directamente las necesidades de sus sectores.

Este intercambio refuerza el enfoque de diálogo permanente y de puertas abiertas que impulsa el sector Vivienda para construir soluciones consensuadas y sostenibles.

Como primer acuerdo, se definió una agenda de trabajo inmediata. La Mesa Técnica volverá a sesionar el martes 13 de enero, priorizando los proyectos de Lima Sur 1, que incluyen la Matriz Próceres, Codimuves, Quinto Territorio y Villa El Salvador, zonas donde el acceso a estos servicios es urgente para miles de familias.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de impulsar el diálogo y sumar esfuerzos entre instituciones para garantizar que miles de ciudadanos de Lima y Callao accedan a servicios de saneamiento dignos y de calidad en el menor plazo posible.