Ministerio de Vivienda entregará 56 bonos de arrendamiento en San Martín

Andina/Cortesía

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregará 56 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencias (BAE) a las familias damnificadas de San Martín, provincia de El Dorado, distrito de San José de Sisa cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas.

Vía https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531912-1" target="_blank">Resolución Ministerial N° 250-2026-Vivienda, publicada hoy en elDiario Oficial El Peruano, se aprobó la vigésima primera convocatoria del presente año de los bonos de arrendamiento de viviendas para emergencias.

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El BAE es un mecanismo de intervención temporal ante emergencia del Ministerio de Vivienda, que consiste en otorgar un subsidio económico de 500 soles mensuales a las familias beneficiarias, con el fin de costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos, por un plazo de hasta dos años.

Este subsidio es entregado en oficinas del Banco de la Nación. Con este mecanismo, el Ministerio de Vivienda asegura la protección de familias en situación de vulnerabilidad hasta lograr su reubicación.

La relación de potenciales beneficiarios está publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mivivienda; así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS es responsable de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ministerial y realizar el seguimiento respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (Ley 31526) y su reglamento.

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