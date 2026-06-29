Ministerio de Vivienda fortalece EPS para convertir biosólidos en oportunidades de negocio

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Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Sedapal reforzaron las capacidades de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) de todo el país, a través de asistencia técnica especializada, para que puedan transformar la gestión de biosólidos en una oportunidad de generación de valor económico y ambiental.

Con la capacitación "Optimización de Activos: Viabilidad Económica y Mercado de Biosólidos", se brindó herramientas técnicas y comerciales para que las EPS identifiquen alternativas que permitan reducir costos operativos asociados a la disposición final de lodos resultantes del tratamiento de agua, optimizar procesos y desarrollar modelos de negocio basados en la valorización de subproductos del saneamiento.

Este encuentro formó parte de las actividades preparatorias de la I Rueda de Negocios para la Comercialización de Biosólidos, que se realizará en el marco del III Foro de Economía Circular en Agua y Saneamiento, evento programado para el 2 y 3 de julio, en el Lima Centro de Convenciones, ubicado en el distrito de San Borja.El espacio permitirá conectar a las EPS de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica y Piura con potenciales compradores e inversionistas, impulsando la valorización de los biosólidos y la generación de nuevas oportunidades de negocio para los subproductos del sector saneamiento. Las empresas interesadas en participar y adquirir biosólidos pueden reservar una cita en:https://forms.gle/9cUEE4gEH4gB72X36.

Desarrollo sostenible

Durante la asistencia técnica del MVCS y Sedapal, se presentaron experiencias como el aprovechamiento de 1800 toneladas de lodos en las PTAR Manchay, San Bartolo y Ancón, transformados en compost para proyectos de reforestación y uso agrícola.

Estas iniciativas permitieron a Sedapal ahorrar más de 260,000 soles en costos de transporte y disposición final de residuos, además de generar ingresos superiores a los 160,000 soles mediante la comercialización de este producto, y evidenciaron el creciente interés del sector privado por incorporar productos derivados del saneamiento en actividades agrícolas, forestales y de recuperación ambiental.

También se destacó el suministro de biosólidos para proyectos vinculados al cierre de pasivos ambientales de la actividad minera, así como su utilización en programas de arborización y mantenimiento de áreas verdes impulsados por gobiernos locales. El aprovechamiento de este recurso es posible debido a su gran aporte de materia orgánica y componentes como nitrógeno, fósforo y potasio.

Dato

Actualmente, el compost generado por Sedapal es utilizado por empresas agroexportadoras para el mejoramiento de cultivos en Ica, mientras que los biosólidos producidos en la PTAR Pachacútec son aprovechados en proyectos de reforestación, recuperación de suelos degradados y remediación ambiental.

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