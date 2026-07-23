Ministerio de Vivienda fortalece gestión ambiental en proceso de adhesión de Perú a OCDE

Archivo - Perú.- OCDE: Perú se ubicaría en segundo lugar en ranking de crecimiento 2026 en América Latina - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), participó en la sesión de instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de coordinar e impulsar las acciones adoptadas por el Perú, en el marco del Comité de Política Ambiental (EPOC) y del Comité de Químicos y Biotecnología (CBC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la intervención del MVCS se destacó la importancia de fortalecer la gestión ambiental sectorial mediante mecanismos que brinden mayor predictibilidad, eficiencia y transparencia a los procesos de evaluación de impacto ambiental vinculados a los proyectos de vivienda, construcción y saneamiento.Asimismo, se resaltó que uno de los principales aportes del MVCS se orienta a consolidar instrumentos y procedimientos que permitan una evaluación ambiental más oportuna y técnicamente sólida, contribuyendo a generar confianza en las inversiones y garantizando, al mismo tiempo, la protección del ambiente y los recursos naturales.Sobre el trabajo del sector, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate señaló: “La predictibilidad en la evaluación ambiental es fundamental para impulsar proyectos sostenibles que respondan a las necesidades de la población y al cierre de brechas en infraestructura, asegurando el cumplimiento de los estándares ambientales y promoviendo el desarrollo sostenible del país”.La participación del MVCS se enmarca en los esfuerzos que realiza Perú para cumplir los compromisos asumidos en el proceso de adhesión a la OCDE, declarado de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 041-2023-PCM, que busca alinear las políticas públicas del país con estándares internacionales de gobernanza, sostenibilidad y mejora regulatoria.El Grupo de Trabajo Multisectorial, liderado por el Ministerio del Ambiente, y en el cual participan 25 entidades públicas, entre las que destaca el MVCS, coordina acciones orientadas a la armonización de instrumentos jurídicos bajo responsabilidad de los comités de la OCDE y elabora reportes que evidencien los avances del Estado peruano en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de adhesión.De esta manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la modernización de la gestión pública y la promoción de inversiones sostenibles que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.

(FIN) NDP/JJN