Ministerio de Vivienda fortalece integridad y prevención de riesgos en la gestión pública

Cierre del II Encuentro de Integridad y Compliance en la Gestión del Agua, Saneamiento y la Vivienda. - Andina/Cortesía

Lima 21 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), indicó hoy que fortalece la integridad y la prevención de riesgos en la gestión pública, al realizar el II Encuentro de Integridad y Compliance en la Gestión del Agua, Saneamiento y la Vivienda.

Esta actividad la desarrolló a través de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con

el objetivo de promover el intercambio de experiencias, reflexionar sobre los desafíos actuales y definir acciones concretas que fortalezcan una gestión pública sostenible, inclusiva y transparente.

La inauguración del evento estuvo a cargo del viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes, quien destacó la importancia de consolidar una gestión pública basada en la integridad y el cumplimiento normativo, resaltando el rol clave del compromiso ético y la participación activa de los servidores públicos.

Durante el encuentro se abordaron temas centrales como la educación ciudadana y la formación de valores como base para la construcción de instituciones sólidas y una ciudadanía activa.

En este contexto, se desarrolló la ponencia magistral “Educación ciudadana para el bienestar social”.

Asimismo, se presentó el tema“Inteligencia Artificial e Innovación en la Prevención de Riesgos en Integridad”,donde se expuso el aplicativo IRIA, una herramienta tecnológica que analiza información vinculada a la ética y los procesos institucionales para facilitar un diagnóstico preliminar de riesgos en la gestión pública.

Posteriormente, se desarrollaron paneles para el intercambio de ideas.

Esta segunda edición del encuentro se realizó en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y del aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC),

reafirmando el compromiso del Ministerio de Vivienda con la transparencia, la integridad del Estado y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.