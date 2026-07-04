Ministerio de Vivienda fortalece medidas de prevención ante posible fenómeno El Niño

Andina/El Mvcs Articula Acciones Conjuntas De

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), indicó hoy que impulsa una agenda de trabajo conjunta con las autoridades de Piura, para fortalecer las medidas de prevención ante un posible fenómeno El Niño, a fin de proteger la vida, las viviendas y el bienestar de miles de familias piuranas.

En ese sentido,

los viceministros de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, y de Construcción y Saneamiento, Luis Contreras, encabezaron una reunión de coordinación con autoridades del Gobierno Regional de Piura y los gobiernos locales.

Durante el encuentro

se acordó fortalecer el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno para ejecutar acciones preventivas de manera oportuna, reducir los riesgos en las zonas más vulnerables y responder con mayor rapidez ante posibles emergencias.

La prioridad es anticiparse a los efectos de las lluvias intensas y minimizar el impacto sobre la población.

Las autoridades también establecieron una hoja de ruta para definir las intervenciones prioritarias y agilizar la atención de las principales necesidades planteadas por los gobiernos locales.

Este trabajo conjunto permitirá optimizar recursos, acelerar la ejecución de medidas preventivas y reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la gestión del riesgo.

Asimismo, se revisó el estado de los principales proyectos de infraestructura vinculados a la prevención, considerando que un eventual fenómeno El Niño podría incrementar la vulnerabilidad de diversos sectores de Piura.

La evaluación permitirá orientar las acciones donde existe mayor riesgo para proteger a las familias y preservar los servicios esenciales.

Como parte de la jornada, se dio a conocer el funcionamiento del aplicativo SARE, plataforma que monitorea en tiempo real los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia.

La herramienta permite verificar su operatividad, el estado de su equipamiento y atender de forma inmediata cualquier incidencia para reducir el riesgo de inundaciones.

En la reunión participaron los alcaldes de Cura Mori, Piura, Morropón-Chulucanas, Santo Domingo, Carmen de la Frontera, Castilla, Veintiséis de Octubre y Salitral, además de equipos técnicos de las entidades involucradas. Todos reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la prevención y proteger a la población frente a los efectos del fenómeno El Niño.