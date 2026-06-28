Ministerio de Vivienda fortalece supervisión de obras con el aplicativo “SSP Móvil”

Andina/El Aplicativo Ssp Móvil Permitirá

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

La utilización del aplicativo “SSP Móvil” permitirá mejorar el seguimiento de las inversiones y garantizar una supervisión más eficiente de las obras de infraestructura urbana y rural, destacó hoy el El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

En ese sentido, capacitó a los equipos técnicos de sus programas en el uso del aplicativo “SSP Móvil”, en una jornada técnica que reunió a

especialistas del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC).

Los participantes recibieron entrenamiento en el uso del aplicativo digital que permitirá el registro y monitoreo de obras en tiempo real desde campo.

La aplicación “SSP Móvil” facilita la captura de información geográfica, el registro de avances físicos de obra y la documentación fotográfica desde las zonas de intervención, incluso en lugares de difícil acceso, permitiendo contar con información más oportuna y confiable.

“Esta herramienta tecnológica permite acercar el control de las obras al territorio, mejorar la toma de decisiones y asegurar que cada intervención beneficie de manera efectiva a cada uno de los peruanos”,destacó el

ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

La implementación de este aplicativo contribuye directamente a la población porque permite un mayor control y seguimiento de las obras de agua potable, saneamiento, pistas y veredas. Además, facilita la detección oportuna de retrasos o problemas en la ejecución de proyectos y mayor transparencia en el avance de los proyectos que impactan en la calidad de vida de las familias.

Con ello, el Ministerio de Vivienda fortalece la supervisión técnica en campo y moderniza sus procesos de monitoreo, orientados a mejorar la eficiencia en la ejecución de obras que benefician a miles de ciudadanos en todo el país.