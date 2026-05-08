Ministerio de Vivienda fortalece Techo Propio con participación directa de municipalidades

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una importante medida para ampliar el acceso a viviendas dignas en el país, incorporando la participación activa de las municipalidades distritales en el financiamiento y ejecución del Bono Familiar Habitacional (BFH), en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 190-2026-VIVIENDA, que incorpora el Título III al Reglamento Operativo del BFH, marcando un paso clave en el proceso de descentralización de la política habitacional y fortaleciendo el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y los Gobiernos locales.

Con esta modificación normativa, las municipalidades distritales que deseen participar asumirán con sus recursos propios el 20 % del valor del BFH, de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que identifiquen en su jurisdicción. El 80 % restante será cubierto por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mivivienda S.A., a través del programa Techo Propio y del otorgamiento del Bono Familiar Habitacional.

“Esta medida busca sumar esfuerzos presupuestales entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Municipalidades Distritales, para reducir la brecha habitacional cualitativa optimizando el uso de los recursos públicos, permitiendo que más familias accedan a una vivienda digna”, destacó el ministro Wilder Sifuentes Quilcate.

La nueva normativa permitirá que las municipalidades distritales identifiquen y precalifiquen. Asimismo, la transferencia de los recursos a cargo de la municipalidad distrital para financiar el 20% del valor del BFH de las familias de su jurisdicción que hayan precalificado el cumplimiento de los requisitos para su elegibilidad, debe efectuarse a través de un convenio, la cual está sujeta a la certificación presupuestal mediante acuerdo de concejo, lo que garantiza la disponibilidad de dicho recurso.

Dato

La propuesta fue prepublicada mediante la Resolución Ministerial N.° 074-2026-VIVIENDA, permitiendo recoger aportes de la ciudadanía y fortalecer el marco regulatorio antes de su aprobación definitiva.BFH

El Bono Familiar Habitacional, otorgado mediante el programa Techo Propio, es un subsidio del Estado dirigido a familias de menores recursos económicos para facilitar el acceso a una vivienda de interés social. Esta intervención contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad, impulsar el desarrollo social y reducir las brechas de vivienda en todo el país.