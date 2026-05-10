Ministerio de Vivienda impulsa red de innovación para mejorar servicios públicos

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que puso en marcha la red de innovación “Conecta Vivienda 2026”, iniciativa orientada a mejorar la eficiencia de los servicios públicos vinculados a agua, saneamiento, vivienda, construcción y urbanismo.

Explicó que la iniciativa reúne a servidores públicos de distintas direcciones, oficinas y programas del sector con el objetivo de promover propuestas innovadoras y fortalecer la gestión pública en beneficio de la ciudadanía.

El MVCS señaló que “Conecta Vivienda 2026” funcionará como un espacio colaborativo donde los participantes fortalecerán capacidades en metodologías de innovación, herramientas digitales y estrategias para optimizar los servicios que brinda el sector.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, se desarrolló una dinámica de innovación con participación de directores y equipos técnicos del ministerio, enfocada en promover el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo para identificar oportunidades de mejora en proyectos del sector.

El ministro de Vivienda destacó que esta propuesta busca reforzar el compromiso de los funcionarios con la mejora de la calidad de vida de la población más vulnerable del país.

Asimismo, el sector informó que se presentaron avances en innovación y desarrollo tecnológico, además de las metas proyectadas al 2026 para fortalecer la eficiencia institucional mediante soluciones tecnológicas.

Como parte de la iniciativa, el MVCS también impulsará espacios de intercambio con universidades y el sector académico para promover el desarrollo de nuevas propuestas y fortalecer la colaboración en beneficio de la ciudadanía.

La red de innovación es promovida por la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

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