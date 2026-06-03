Ministerio de Vivienda lanza renovada app para conocer alternativas de acceso a vivienda

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Fondo Mivivienda (FMV), lanzó la renovada app Mivivienda, con más información, orientación y nuevas herramientas que permitirán que la ciudadanía conozca, de forma más accesible, los programas, beneficios y alternativas que ofrece el sector en cuanto a acceso a vivienda.

La aplicación oficial ahora brinda una experiencia más simple e intuitiva y cuenta con toda la información del programa Techo Propio. Además, los usuarios podrán acceder a videos, contenidos educativos y a la revista Mivivienda, que trae información pertinente sobre temas relacionados con vivienda y financiamiento.

-Banco de la Nación abre la primera agencia con atención exclusiva para adultos mayores

“Con esta nueva versión, seguimos fortaleciendo nuestros canales digitales, acercando información, orientación y herramientas que permitan a más personas conocer mejor sus alternativas de acceso a una vivienda digna”, manifestó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Asimismo, como parte de esta renovación, se ha incorporado la Ruta Mivivienda, un espacio que reúne herramientas de orientación, búsqueda, simulación y consulta para ayudar a que los peruanos puedan conocer sus opciones, de una forma más rápida, y así acceder a información útil en un solo lugar.

Con la app Mivivienda, se podrán identificar qué alternativa de vivienda podría ajustarse mejor a la situación del usuario mediante una herramienta de orientación y explorar proyectos inmobiliarios disponibles en distintas ciudades del país.

De igual manera, se pueden simular cuotas referenciales para Crédito Mivivienda y Programa Techo Propio, consultar si se ha recibido apoyo habitacional del Estado y revisar el estado del trámite Techo Propio, así como acceder al ranking de entidades técnicas calificadas.

La ciudadanía también conocerá, a través de la aplicación oficial, los beneficios, requisitos y el paso a paso de los programas Crédito Mivivienda y Techo Propio.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });