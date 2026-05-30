Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregará 150 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia (BAE) a las familias damnificadas de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lima y Piura, cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas.

A través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520770-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 202-2026-Vivienda, publicada hoy en elDiario Oficial El Peruano, se aprobó la décimo séptima convocatoria del presente año de los bonos de arrendamiento de viviendas para emergencias.

-Guerra de bancos 2026: conoce las mejores tasas para tus depósitos a plazos

ElBAEes un mecanismo de intervención temporal ante emergencia del Ministerio de Vivienda, queconsiste en otorgar un subsidio económico de 500 soles mensualesa las familias beneficiarias, con el fin de costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos,por un plazo de hasta dos años.

Este subsidio es entregado en oficinas del Banco de la Nación. Con este mecanismo, el Ministerio de Vivienda asegura la protección de familias en situación de vulnerabilidad hasta lograr su reubicación.

La relación de potenciales beneficiarios está publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS es responsable de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ministerial y realizar el seguimiento respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (Ley Nº 31526) y su reglamento.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });