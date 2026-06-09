Ministerio de Vivienda otorgará 358 bonos de arrendamiento en cinco regiones

Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) otorgará 358 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia (BAE) a las familias damnificadas de los departamentos de Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Lima y Loreto, cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas.

Mediante Resolución Ministerial N° 224-2026-Vivienda, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó la décima novena convocatoria del presente año de los bonos de arrendamiento de viviendas para emergencias.

El BAE es un mecanismo de intervención temporal ante emergencia del Ministerio de Vivienda, que consiste en otorgar un subsidio económico de 500 soles mensuales a las familias beneficiarias, con el fin de costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos, por un plazo de hasta dos años.

Este subsidio es entregado en oficinas del Banco de la Nación. Con este mecanismo, el Ministerio de Vivienda asegura la protección de familias en situación de vulnerabilidad hasta lograr su reubicación.

La relación de potenciales beneficiarios está publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS es responsable de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ministerial y realizar el seguimiento respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (Ley Nº 31526) y su reglamento.

(FIN) CNA