Ministerio de Vivienda promueve economía circular de manera articulada con otros sectores

Andina/Realización De La Ii Cumbre Produce

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), indicó hoy que promueve la economía circular de manera articulada con otros sectores, tras presentar los avances en el reúso de las aguas residuales, el aprovechamiento de los biosólidos, entre otros aspectos.

El MVCS a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), participó en el panel técnico “Desarrollo de cadenas de valor circulares: una agenda articulada para la competitividad empresarial”, en la cual se presentaron los avances y retos de la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030.

Durante la participación del director general de la DGAA, Héctor Benítez, realizada en la II Cumbre Produce Circular: Rumbo a la Descarbonización, organizada por el Ministerio de la Producción, se destacó el potencial de la valorización de los subproductos del sector saneamiento, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la seguridad hídrica del país.

Entre las principales acciones impulsadas por el MVCS, se resaltaron el reúso de aguas residuales tratadas, el aprovechamiento de biosólidos generados en las plantas de tratamiento, el fortalecimiento de capacidades mediante asistencia técnica y espacios de difusión, así como el desarrollo del Índice de Circularidad para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), herramienta que mide y acelera la adopción de prácticas circulares en el sector.

Asimismo, se remarcó que el agua residual tratada, los biosólidos y el biogás representan recursos estratégicos con capacidad para generar beneficios ambientales, económicos y sociales, contribuyendo a incrementar la disponibilidad hídrica, mejorar la productividad de diversos sectores económicos, reducir la presión sobre los recursos naturales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

En ese contexto, el MVCS hizo hincapié en la importancia de fortalecer la articulación con entidades como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los Gobiernos regionales y locales, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) y el sector privado.

“Con el trabajo en equipo entre distintos sectores, vamos a consolidar cadenas de valor circulares y escalar estas las experiencias exitosas que ya se vienen implementando en distintas regiones del país”,señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda reafirma su rol estratégico en la transición hacia una economía circular, demostrando que los recursos recuperados de los sistemas de tratamiento pueden convertirse en oportunidades para promover la inversión, fortalecer la seguridad hídrica y contribuir al desarrollo sostenible del Perú.

(FIN) NDP / MDV