Perú.- Ministerio de Vivienda propone elevar hasta S/ 65,000 el Bono Familiar Habitacional

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) efectuó la prepublicación del nuevo reglamento para acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, en la cual se busca facilitar el acceso a una vivienda digna y segura a jóvenes estudiantes entre 20 y 28 años que tengan responsabilidades familiares, con un 25 % adicional en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN).

De aprobarse la norma, el subsidio alcanzaría los S/65 312,50 para la compra de una vivienda unifamiliar, frente a los S/52 250 vigentes. En el caso de viviendas multifamiliares, el bono aumentaría de S/47 850 a S/59 812,50. Este respaldo económico permitiría que más familias lideradas por jóvenes accedan a una vivienda segura, mejoren su calidad de vida y construyan un patrimonio para su futuro.Para acceder al beneficio, los jóvenes interesados deben tener entre 20 y 28 años de edad, además de encontrarse cursando los dos últimos años de una carrera de educación universitaria o técnica (si tiene duración de 3 años). De igual forma, deberán ser jefe de familia, con responsabilidad sobre hijos, padres o hermanos menores. Asimismo, deben tener un ingreso mensual no mayor de S/3715, no deben contar con vivienda ni terreno inscrito a su nombre y deben cumplir con un ahorro mínimo del 3 % del valor de la vivienda.Esta propuesta reconoce el esfuerzo de miles de jóvenes peruanos que estudian, trabajan y contribuyen al sostenimiento de sus hogares, promoviendo que puedan construir un patrimonio familiar y acceder a mejores condiciones de vida, además de continuar su formación profesional.

Consulta pública

La propuesta forma parte de la modificación del Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), prepublicada mediante la Resolución Ministerial N.° 214-2026-Vivienda. El objetivo es recoger aportes de la ciudadanía, instituciones, gremios y especialistas para fortalecer la propuesta antes de su aprobación definitiva.Con esta medida, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que permitan a más familias peruanas acceder a una vivienda adecuada, promoviendo la inclusión, la movilidad social y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Dato

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