Ministerio de Vivienda propone nuevo reglamento para acceder al Bono Familiar Habitacional

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó a consulta pública el nuevo reglamento operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, que incorpora cambios orientados a facilitar y promover el acceso al programa Techo Propio, sobre todo en el público joven.

Esta actualización permitirá adecuar los requisitos para adquirir una Vivienda de Interés Social a la realidad nacional e impulsar el cierre de la brecha habitacional en el país.

En esa línea, entre las principales novedades se propone otorgar un beneficio excepcional equivalente al 25% adicional del Bono Familiar Habitacional a jóvenes entre los 20 y 28 años que sean jefes de hogar y acrediten estar cursando los últimos años de una carrera universitaria o técnica.

“Es una medida que busca impactar directamente en jóvenes que estudian y, al mismo tiempo, asumen responsabilidades familiares. Queremos facilitarles el acceso a una vivienda propia, digna, con todos los servicios básicos que se requiere”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

El nuevo reglamento incluye también como alternativa de financiamiento la incorporación del Crédito Complementario Habitacional no Hipotecario, una opción que le permitirá a las familias interesadas complementar el Bono Familiar Habitacional con créditos personales otorgados por entidades financieras. De esa manera, ampliarán sus posibilidades de concretar la adquisición de una Vivienda de Interés Social.

El nuevo reglamento ha sido prepublicado a través de la Resolución Ministerial N° 270-2026-VIVIENDA, que contempla además la incorporación de proyectos desarrollados mediante fideicomisos de titulización con participación del Fondo Mivivienda, un mecanismo que contribuirá a impulsar la oferta de viviendas y mejorar las opciones de financiamiento para las familias.

Como parte del proceso de elaboración de la norma, el Ministerio de Vivienda recibirá comentarios, opiniones y aportes de la ciudadanía durante 15 días calendario desde la publicación de la norma, a fin de fortalecer el reglamento antes de su aprobación definitiva.

Con esta propuesta, el Ministerio de Vivienda continúa impulsando mejoras al programa Techo Propio para ampliar el acceso a una vivienda digna, fortalecer los mecanismos de financiamiento y responder a las necesidades de más familias peruanas.

(FIN) NDP/CNA