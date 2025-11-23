Ministerio de Vivienda realizarán simposio sobre personas con discapacidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) organizará conjuntamente con EsSalud, el “Simposio por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, los días 2 y 3 de diciembre del presente año. - Andina/Cortesía

Lima 23 Nov. (ANDINA) -

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en coordinación con el Seguro Social de Salud (EsSalud), realizará el “Simposio por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, los días 2 y 3 de diciembre del presente año.

El evento se desarrollará en el

Centro de Convenciones de Lima, donde se reunirán expertos nacionales e internacionales de Chile, España, Argentina y Brasil, quienes compartirán experiencias, políticas y buenas prácticas en materia de accesibilidad universal e inclusión social.

En este espacio también tendrá lugar la

feria “Expo Accesibilidad”, que congregará a más de 8 instituciones públicas y privadas comprometidas con la promoción de entornos accesibles e inclusivos.

Los asistentes podrán conocer diversas iniciativas, tecnologías y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Este evento representa una oportunidad para unir esfuerzos entre instituciones del Estado y avanzar hacia ciudades donde todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a participar y desarrollarse.

Asimismo, se busca fortalecer el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades y la inclusión, en el marco del

Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 3 de diciembre.

La actividad se desarrolla gracias al convenio de colaboración interinstitucional entre el MVCS y EsSalud, el cual tiene como objetivo promover la accesibilidad universal en los servicios de salud, la infraestructura pública y los entornos urbanos, contribuyendo así a construir ciudades más inclusivas y accesibles para todos los peruanos.

El Simposio contará con la participación de autoridades, funcionarios, representantes del ámbito académico, colegios profesionales y el público en general.

