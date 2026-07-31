Ministerio de Vivienda reconocerá a gobiernos locales que impulsan ciudades accesibles

Andina/Ministerio De Vivienda Reconocerá A

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció hoy que reconocerá el trabajo de los gobiernos locales que impulsan el modelo de desarrollo de ciudades sostenibles.

Esto se dará en el marco de la

V Semana Internacional de la Accesibilidad Universal, que desarrollará el MVCS del 10 al 14 de agosto, la cual reunirá a especialistas nacionales e internacionales, autoridades, representantes de la academia y de la sociedad civil, para impulsar soluciones orientadas a construir ciudades sin barreras.

En esta edición por primera vez se entregará el “Reconocimiento de Cumplimiento de la Ley N.° 32139” a los Gobiernos regionales y locales que han destacado por ejecutar presupuesto destinado a las intervenciones de accesibilidad en infraestructura urbana y sedes institucionales, contribuyendo a la construcción de ciudades más inclusivas en todo el país.

Las actividades centrales se realizarán los días 13 y 14 de agosto, en el Lima Centro de Convenciones.La agenda incluye conferencias magistrales a cargo de especialistas de España, Chile y Colombia, quienes compartirán experiencias sobre diseño universal, innovación, planificación urbana y políticas públicas orientadas a consolidar ciudades inclusivas.

Los asistentes también podrán recorrer un modelo de Vivienda de Interés Social Accesible construido a escala real, visitar la feria Expo Accesibilidad 2026 y apreciar la exposición fotográfica “Ciudades sin Barreras”.Además, tendrán la oportunidad de participar en las ceremonias de premiación del concurso “Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal 2026” y del Concurso Nacional de Fotografía “Ciudades sin Barreras”, iniciativas que reconocen proyectos y propuestas que contribuyen a fomentar una cultura de inclusión.

Los días previos se desarrollarán activaciones en plazas y centros comerciales, con el fin de acercar a la ciudadanía los principios de la accesibilidad universal y generar conciencia sobre la importancia de eliminar las barreras que limitan la participación de las personas en igualdad de condiciones.

La V Semana Internacional de la Accesibilidad Universal es organizada por la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) del Ministerio de Vivienda y se realiza en el marco del Día Nacional de la Accesibilidad, conmemoración establecida mediante la Ley N.° 31847.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/vivienda/campañas/143653-v-se..." target="_blank" class="ApplyClass">V Semana Internacional de la Accesibilidad Universal