Ministra Miralles participará en XLVI Reunión del Comité de Auditoría de la CAF en Panamá

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, viajará a la Ciudad de Panamá. - Andina/Difusión

Lima 14 Dic. (ANDINA) -

El Ejecutivo autorizó el viaje de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, a la Ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 15 y 16 de diciembre de 2025, donde participará en la XLVI Reunión del Comité de Auditoría (CAU), organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La Resolución Suprema 286-2025-PCM, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario OficialEl Peruano, señala que los gastos que irrogue el cumplimiento de esta son asumidos por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe sin irrogar gastos al tesoro público.

En tanto dure la ausencia de Miralles, se encarga el Despacho de Economía y Finanzas al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Claudio de Zela Martínez.

El cumplimiento de la presente resolución suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.