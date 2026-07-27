Ministro Acuña: entregamos una economía estable y con finanzas sólidas

Archivo - Perú.- MEF: se podrían reorientar S/ 3,000 millones para atender efectos del fenómeno El Niño - Andina/Ministro De Economía Y Finanzas, Rodolfo

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, afirmó que la actual gestión entrega una economía estable y con bases sólidas, sustentada en el crecimiento sostenido y el manejo responsable de las finanzas públicas.

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“Entregamos una economía en crecimiento, con mayor inversión pública y privada, una recaudación fortalecida, deuda sostenible, reservas internacionales en niveles históricos y un sistema financiero sólido”, indicó.

El titular del MEF destacó que la próxima administración recibirá, además, una economía con condiciones fiscales para atender las principales prioridades del país. Entre enero y mayo de 2026, el PBI creció 3,2 % y acumuló 26 meses consecutivos de expansión.

Asimismo, durante el primer semestre del año, la recaudación tributaria aumentó 13,1 % y la inversión pública creció 7,9 %, respecto al mismo periodo del año anterior. A junio, el déficit fiscal se redujo a 1,3 % del PBI, por debajo de la meta de 1,8 % prevista para este año y de la meta de 1,4 % establecida para 2027.

El ministro Acuña Namihas sostuvo que aún quedan importantes desafíos y brechas por cerrar, pero también condiciones económicas que permitirán a la nueva administración continuar impulsando el crecimiento, la inversión y el desarrollo del país. Resaltó, a su vez, que una transición democrática también implica entregar cuentas claras y poner a disposición de las nuevas autoridades un país con bases económicas sólidas para seguir construyendo sobre lo avanzado.

El ministro de Economía y Finanzas indicó también que el Gobierno ha mantenido una política de gasto prudente para preservar la senda de crecimiento de la economía. En esa línea, explicó que se ha planteado un criterio de gradualidad frente a las propuestas de incrementos salariales, a fin de evitar compromisos de gasto que no sean sostenibles en el tiempo.

Finalmente, el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que existe una perspectiva favorable para la inversión extranjera y que la próxima gestión tendrá el reto de continuar atrayendo inversión privada para contribuir al cierre de las brechas de infraestructura.

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