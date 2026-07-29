Ministro Arnillas: el Gobierno contempla una agenda ambiciosa para el sur del país

Andina/El Gobierno Priorizará Megaobra De Agua Y

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno contempla una agenda ambiciosa para el sur del país, con énfasis en proyectos de vivienda, vonstrucción y saneamiento, afirmó el titular del sector, Mauricio Arnillas, al anunciar que se reforzará el desarrollo del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) Juliaca, a fin de garantizar su culminación en el menor tiempo posible, en beneficio de más de 370,000 habitantes de la región Puno.

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sostuvo que su gestión se caracterizará por fortalecer el sistema de vivienda social, llevar más agua potable a las poblaciones que más lo necesitan en el país e impulsar acciones preventivas ante el fenómeno El Niño.

“Vamos a mejorar mucho el sistema de vivienda social en el Perú y la dotación de agua potable, que es lo más importante. Es el principal encargo de la presidenta. Viene una época de mucha obra, de mucha reconstrucción en el país. Todos los ministros tienen el encargo de realizar estas obras en el menor tiempo posible", señaló.

“Le decimos a la población que acabó la espera. Ahora los proyectos y las soluciones van a salir más rápido. El sur está abandonado hace mucho tiempo. Por eso, lo que vamos a hacer es llevar el Estado al sur”, manifestó.

Bonos para más viviendas dignasEl ministro Arnillas resaltó que, en cuanto a vivienda social, su equipo técnico ya está gestionando los recursos necesarios para incrementar la entrega de bonos que permitan que más familias peruanas puedan contar con una vivienda digna y segura.

“El problema de la vivienda social en el Perú es que siempre faltan bonos. Entonces, estamos consiguiendo los fondos para poder dar muchos más bonos al sector. De igual manera, haremos mecanismos para que no puedan haber invasiones”, explicó.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de seguir trabajando para cerrar brechas de acceso a servicios básicos de calidad, contribuyendo al desarrollo integral de las familias peruanas.