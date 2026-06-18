Ministro Berthin Gómez: Perú cuenta con condiciones para convertirse en hub logístico

Andina/Difusión

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, destacó que el Perú cuenta con las condiciones para convertirse en un hub logístico de la región y sostuvo que ello exige mantener una visión de largo plazo y una estrecha articulación entre el sector público y privado.

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Así lo expresó durante la inauguración del décimo Foro Logístico para el Comercio Exterior - “Logística para la Competitividad: Infraestructura, Integración y Gobernanza para el Comercio Exterior”, organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX), que reunió a funcionarios, empresarios, operadores logísticos, especialistas vinculados al comercio exterior.

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) remarcó que, para lograr ese objetivo y convertir al país en una puerta de conexión entre Sudamérica y el Asia Pacífico, se viene promoviendo el desarrollo de corredores logísticos multimodales que articulan puertos, carreteras, ferrocarriles y diversas plataformas.

“Esta visión se expresa en el fortalecimiento del eje Callao – Chancay y en el impulso de corredores estratégicos de integración regional, como el Corredor Interoceánico Sur, el Corredor Amazonas Norte y el Corredor Centro, que contribuyen a fortalecer la conectividad con Brasil y a generar nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y el desarrollo productivo”, explicó.

Asimismo, informó que se vienen fortaleciendo las mesas técnicas para la operatividad logística del comercio exterior, con el propósito de garantizar la coordinación y articulación entre los sectores público y privado.

El ministro Berthin Gómez también aseguró que desde su sector se viene impulsando una serie de acciones estratégicas en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, una hoja de ruta que orienta las acciones del Estado para consolidar el intercambio de bienes y servicios como uno de los principales motores de la economía peruana.

“Esta política reconoce el aprovechamiento y fortalecimiento de nuestra red de acuerdos comerciales, la logística, la facilitación del comercio y la conectividad como pilares para fortalecer la competitividad del país y consolidar al Perú como un hub regional al servicio del comercio y la integración del mundo”, expresó.

En otro momento, indicó que el país viene avanzando en la digitalización de procesos para la exportación, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), cuya nueva versión del componente portuario permitirá una gestión más eficiente y transparente.

Señaló que a esto se suma la implementación del marco legal de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que buscan atraer inversión productiva, generar empleo calificado y contribuir en la diversificación de la oferta exportable peruana.

El evento contó con la presencia del presidente de ADEX, César Tello, miembros del Comité Directivo de este gremio exportador.

Foro sobre logística

La décima edición del foro incluye exposiciones sobre el impacto de la coyuntura geopolítica en las cadenas de suministro, las brechas de conectividad regional, los mecanismos de ejecución de proyectos de infraestructura logística, la aplicación de tecnologías en cadena logística y los modelos de gobernanza portuaria, entre otros.

Esta vez, Carol Flores, directora de Facilitación del Comercio Exterior del Mincetur, estuvo a cargo de la ponencia “Corredores multimodales y ejes logísticos nacionales: integración y su impacto en el comercio exterior”, donde se presentaron los avances de la estrategia de integración interoceánica y multimodal que impulsa el sector para fortalecer la conectividad con Brasil y aprovechar las nuevas oportunidades generadas por la infraestructura logística del país.

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