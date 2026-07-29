Ministro de Comercio Exterior y Turismo asistió a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

Andina/Difusión

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, asistió a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

El desfile fue liderado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y contó con la presencia del jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y titulares de los distintos despachos ministeriales, señaló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en un comunicado.

Asimismo, asistieron a la actividad el presidente del Congreso de la República, senador Miguel Ángel Torres; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; senadores, diputados y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otras autoridades.

Durante más de tres horaslas autoridades y público asistente, pudo apreciar el despliegue de los destacamentos del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional, así como diferentes dependencias de los sectores que participan en la gestión de riesgos de desastres, entre otros. También participaron delegaciones de bailes de diferentes zonas del Perú y finalmente de una impresionante delegación de caballos de paso.