Ministro de Economía y Finanzas Elmer Cuba participó en la Gran Parada Cívico Militar

Andina/Ministro De Economía Y Finanzas Elmer Cuba

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las celebraciones por el 205.° Aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, participó en la Gran Parada Cívico-Militar 2026, realizada este 29 de julio y encabezada por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

LaGran Parada Cívico-Militarconstituye una de las expresiones más representativas de las celebraciones por Fiestas Patrias y simboliza el compromiso de las instituciones del Estado con la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la democracia y el servicio a la ciudadanía.

Durante la ceremonia participaron delegaciones del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como representantes de diversas instituciones públicas, organizaciones civiles y delegaciones extranjeras, en una jornada que reafirmó los valores de unidad, patriotismo e identidad nacional.

Refleja compromiso del MEF

“La participación del ministro Elmer Cuba en este acto protocolarrefleja el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas con los principios de institucionalidad y gobernabilidadque orientan la gestión pública, en un contexto de inicio de una nueva etapa para el país”, sostuvo el MEF.

Manifestó que la ceremonia reunió a las principales autoridades del Estado y constituyó uno de los actos centrales del programa oficial por el aniversario patrio, reafirmando el respeto por la historia republicana del Perú y el compromiso del Gobierno con el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de todos los peruanos.