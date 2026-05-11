Ministro José Reyes posicionará al Perú en foro de zonas económicas especiales en Panamá

Perú.- Zonas Económicas Especiales Privadas atraerán inversión productiva y crearán empleo - Andina/Héctor Vinces

Lima 12 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, realizará una visita oficial a Panamá, donde participará en el 12º Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO por sus siglas en inglés) 2026, considerado el principal foro internacional sobre zonas económicas especiales, que se realizará del 12 al 14 de mayo.

El evento congregará a ministros, autoridades gubernamentales, inversionistas, operadores de zonas económicas especiales y organismos multilaterales de más de 100 países, bajo el lema “Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: desafíos y oportunidades”.

Por primera vez, este congreso mundial se desarrollará en América Latina, lo que otorga especial relevancia a la participación del Perú para posicionar el nuevo régimen de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en una plataforma de promoción internacional.

José Reyes participará en la Conferencia Ministerial Global, donde se analizará el papel de los gobiernos en el fortalecimiento de las zonas francas frente a un escenario de creciente incertidumbre geopolítica y transformación de las cadenas globales de valor y de suministro. Asimismo, se abordarán temas vinculados a la digitalización, la innovación tecnológica, la resiliencia industrial y la atracción de inversión sostenible.

La agenda del ministro José Reyes también incluirá una reunión bilateral con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, con el objetivo de fortalecer la relación comercial entre ambos países.

También participará en la inauguración oficial del 12° Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas – WFZO, que contará con la participación de los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y de República Dominicana, Luis Abinader.

El intercambio comercial entre Perú y Panamá alcanzó los 430 millones de dólares en el 2025. Aunque el comercio total registró una reducción debido a la menor exportación de hidrocarburos, las agroexportaciones peruanas crecieron 15%, sumando los 79 millones de dólares, impulsadas por frutas y productos agroindustriales, mientras que las exportaciones totales peruanas hacia Panamá sumaron 361 millones de dólares durante ese año.

(FIN) NDP/CNA