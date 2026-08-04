Ministro Juan Sheput fortalece el Consejo Nacional de Trabajo

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad laboral y el diálogo social, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ratificó en el cargo al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), Jorge Alberto Larrea De Rossi.

La decisión fue adoptada luego de una reunión de trabajo en la que el funcionario expuso el funcionamiento, los avances y los principales desafíos del Consejo Nacional de Trabajo, instancia de concertación tripartita que reúne al Estado, las organizaciones de trabajadores y los gremios empresariales para la construcción de acuerdos en materia laboral.

La ratificación se produce en un momento en el que el Gobierno prepara medidas orientadas a mejorar progresivamente los ingresos de los trabajadores, recuperar el poder adquisitivo de las familias y promover reformas laborales que contribuyan al crecimiento económico, la productividad y la generación de empleo formal.

Entre estas medidas se encuentra el inicio del proceso de evaluación de la Remuneración Mínima Vital, que deberá desarrollarse en el marco del Consejo Nacional de Trabajo, con la participación de trabajadores, empleadores y el Estado. El objetivo es alcanzar consensos responsables que permitan mejorar los ingresos sin afectar la sostenibilidad de las empresas ni la continuidad del empleo formal.

En ese contexto, el ministro Juan Sheput destacó que el fortalecimiento del Consejo Nacional de Trabajo constituye un paso fundamental para garantizar que las principales decisiones laborales del país se adopten sobre la base del diálogo, el consenso y el rigor técnico.

Asimismo, reiteró que el Gobierno impulsará una agenda orientada a generar más empleo formal, elevar la productividad, reducir la informalidad sin recortar derechos laborales y promover reformas que fortalezcan la competitividad y el crecimiento económico del país.

Con esta ratificación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reafirma su compromiso con una institucionalidad sólida y con mecanismos de concertación que permitan construir políticas públicas sostenibles en beneficio de los trabajadores, las empresas y el desarrollo del Perú.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });