Ministro Requejo: anuncio de Coca-Cola refleja confianza y reconocimiento a reglas claras

Archivo - Perú.- Anuncio de Coca Cola refleja confianza y reconocimiento a las reglas claras en el país - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef - Archivo

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La decisión de la empresa embotelladora Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley, de ejecutar un plan de inversiones de 1,000 millones de dólares, refleja la confianza en el país y un reconocimiento a la predictibilidad y las reglas claras, sostuvo hoy el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

“Se trata de un gran anuncio. Lo que el empresario necesita es confianza con predictibilidad y reglas claras”, manifestó en entrevista con RPP.

Presidenta Keiko Fujimori anuncia que Coca-Cola invertirá 1,000 millones de dólares en Perú

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció ayer una inversión de 1,000 millones de dólares en el país durante los próximos cinco años de parte de la reconocida empresa embotelladora Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley.

“Se trata de una decisión que refleja la confianza del sector privado en el futuro de Perú y en el liderazgo del nuevo Gobierno, dijo la mandataria.

Empleos

Al respecto, comentó que esa compañía embotelladora genera en la actualidad más de 5,000 puestos de trabajo directos; pero también promueve la generación de más de 300,000 puestos indirectos.

“Ellos capacitan permanentemente a los bodegueros, lo que también se constituye en una ventana de oportunidades para aquellas personas con oficios que resulten afectados por el Fenómeno de El Niño”, comentó.

"Las bodegas son un tema emblemático en nuestro país", enfatizó Requejo.

La compañía Coca-Cola y la embotelladora Arca Continental detallaron que de los 1,000 millones de dólares que invertirán en nuestro país, durante los próximos cinco años, 500 millones irán a la infraestructura de las bodegas y a apoyo directo a la cadena de valor que ellos tienen.

Indicaron que la inversión estará orientada a ampliar y modernizar infraestructura productiva, operativa y de atención al mercado; así como a fortalecer la infraestructura de frío, el uso de empaques retornables y las iniciativas que refuerzan el vínculo cultural de sus marcas con los consumidores peruanos.

(FIN) SDD/JJN