Ministro Sheput aclara que no se reducirán los días feriados en el Perú

Perú.- Ministro de Trabajo Juan Sheput aclara que no se reducirán los días feriados en el Perú - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló hoy que no se disminuirán los feriados que actualmente rigen en el país, considerando que primero debe realizarse una evaluación de impacto sobre el tema.

“Se están diciendo inexactitudes porque venía escuchándolas y son muy recientes, como el tema de que se van a eliminar los feriados. La presidenta (Keiko Fujimori) ha sido concreta, no se aumentarán ni se disminuirán los feriados porque primero tenemos que hacer una evaluación de impacto”, indicó en RPP.

¿Restan competitividad o favorecen el turismo?

“En ese sentido, se tiene que conversar con las personas involucradas porque uno escucha voces encontradas, desde aquellos que dicen que quitan competitividad hasta los que dicen que favorece el turismo”, agregó.

Juan Sheput sostuvo que el Gobierno actuará con responsabilidad y se empezará a discutir el tema de los feriados, así como otros aspectos.

“La presidenta ha dicho claramente el fin de semana que no se van a eliminar los feriados ni tampoco tendremos un aumento de los mismos, sino simplemente como personas razonables vamos a empezar a discutirlos”, señaló.De inmediato mantener los feriados

“Tenemos que evaluar el impacto y falta data que recopilar, pero de inmediato hay una decisión política de mantener las cosas como están porque estamos en un proceso de asentamiento del gobierno y sobre todo de trabajar sobre la base de datos empíricos y de una manera seria”, añadió.

Cabe indicar que el calendario de feriados en el Perú considera las siguientes fechas:

- Año Nuevo: 1 de enero

- Jueves y Viernes Santo (marzo o abril)

- Día del Trabajo: 1 de mayo

- Batalla de Arica y Día de la Bandera: 7 de junio

- San Pedro y San Pablo: 29 de junio

- Día de la Fuerza Aérea del Perú: 23 de julio

- Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio

- Batalla de Junín: 6 de agosto

- Santa Rosa de Lima: 30 de agosto

- Combate de Angamos: 8 de octubre

- Día de Todos los Santos: 1 de noviembre

- Inmaculada Concepción: 8 de diciembre

- Batalla de Ayacucho: 9 de diciembre

- Navidad: 25 de diciembreBorrador

El ministro indicó que ha estado circulando un borrador de discusión que se ha comentado muy ligeramente porque los tópicos de la agenda del Gobierno han sido otros.

“Es un documento de trabajo como se estila siempre. En materia de gestión pública se genera primero el contexto, se hace un diagnóstico, luego se plantea todo lo que se podría hacer y de ahí empieza el proceso de discusión”, detalló.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });