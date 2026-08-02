Ministro de Trabajo dialogará con universitarios la importancia de la formalidad laboral

Andina/Ministro De Trabajo Y Promoción Del

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, expresó su disposición de acudir a las universidades del país para dialogar directamente con los jóvenes y explicarles por qué acceder a un empleo formal es fundamental para proteger su presente y construir un futuro con mayor seguridad.

Durante una entrevista en el programa Política y Poder, de Best TV, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) advirtió que miles de jóvenes empiezan su trayectoria laboral en condiciones de informalidad, sin cobertura de salud, beneficios laborales ni aportes para una futura pensión.

“Hay que dirigirse a los jóvenes. Estoy dispuesto a ir a las universidades y decirles que tenemos que hacer algo en cuanto a la formalidad laboral y la importancia del ahorro previsional, pues, si no piensan ahora en su futuro, esto va a ser una bomba de tiempo”,manifestó.

Sheput sostuvo que

la formalización debe ser explicada de manera clara y cercana, para que las nuevas generaciones comprendan que no se limita al cumplimiento de una obligación administrativa.

Significa acceder a derechos y beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, atención en salud y protección previsional.

En ese sentido, señaló que el país necesita acercar el Ministerio de Trabajo a los jóvenes y promover una nueva cultura de la formalidad que les permita tomar decisiones informadas desde el inicio de su vida laboral.

El ministro afirmó que la reducción de la informalidad también requiere fortalecer a las micro y pequeñas empresas (mype), mejorando su productividad y reduciendo los costos que dificultan su crecimiento y su incorporación a la economía formal.

Advirtió que muchas mype deben asumir gastos adicionales como consecuencia de la inseguridad y las extorsiones, pese a que cumplen con el pago de sus impuestos y deberían recibir protección del Estado.

“Actualmente, las mype tienen que asumir el costo de la inseguridad a través de los pagos que hacen por las extorsiones. No debería suceder que, pagando sus impuestos para recibir seguridad por parte del Estado, tengan que gastar en vigilancia particular”, indicó.

Sobre el anuncio presidencial de elevar la remuneración mínima a 1,300 soles, el ministro precisó que se trata de una meta política trazada por el Gobierno y que su discusión se desarrollará conforme a ley en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“Cuando se da una decisión política, a los ministros nos corresponde sacarla adelante (…). Ya hay un horizonte. Tenemos que llegar a esa meta. Es un objetivo planteado por la presidenta. Se va a cumplir de todas maneras, pero tenemos que cumplir también con lo que nos dice la ley”, señaló el ministro.

Finalmente, remarcó que la política laboral del Gobierno buscará integrar el respeto de los derechos de los trabajadores con el fortalecimiento de las empresas y la generación de más oportunidades de empleo formal, especialmente para los jóvenes.