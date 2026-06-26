Ministro de Trabajo: mi gestión no cierra la puerta a sindicatos ni gremios

Andina/Difusión

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, afirmó que su gestión no le cierra la puerta a ningún sindicato de trabajadores ni a los gremios empresariales, porque “todos tienen derecho a expresar su voz o a manifestar sus opiniones y nosotros a escucharlos”.

Fue durante la reunión que sostuvo este viernes con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (Sinatban), cuando señaló que todos tienen el mismo derecho de ser atendidos. “Esa es nuestra línea de gestión, escucho a trabajadores y empleadores. Esta concepción la tengo muy clara”, especificó.

Durante la cita, el ministro Solano González escuchó las demandas de los trabajadores de ese gremio.

En la reunión, donde participaron el secretario general de Sinatban, Jorge Calderón Toro, y la congresista Jeny López Morales, el titular del MTPE manifestó que analizará el tema con sus asesores a fin de hallar una solución a sus demandas y los convocó a seguir tratando el tema la próxima semana.

“Somos una gestión técnica y no política, que no inclina la balanza hacia ningún lado. Todos tenemos que ir de la mano si queremos conseguir cosas. Porque si no, habrá conflictos sociales y así no llegamos a nada”, apuntó.

También participó de esa reunión el alcalde de Atalaya (Ucayali) Francisco Mendoza, quien manifestó la necesidad de llevar más actividades de Llamkasun Perú a su provincia.

(FIN) NDP/JAM