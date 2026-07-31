Ministro de Trabajo priorizará formalización laboral para ampliar acceso a beneficios

Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que una de las principales prioridades de su gestión será impulsar la formalización laboral para que más peruanos accedan a empleos con derechos, beneficios laborales y protección social.

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Durante una entrevista esta mañana, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que esta política se desarrollará mediante el diálogo social, el fortalecimiento de la productividad y la articulación con el sector privado para generar más puestos de trabajo formales.“Queremos que más peruanos accedan a un empleo formal, con CTS, vacaciones, gratificaciones, atención en salud y una pensión”, enfatizó.Juan Sheput explicó que su gestión fortalecerá la política nacional de formalización mediante incentivos que faciliten la incorporación de trabajadores y empresas a la economía formal, sin afectar su sostenibilidad ni su capacidad para generar empleo.Asimismo, destacó que la formalización permite ampliar la protección social de los trabajadores, elevar la productividad y fortalecer la competitividad del país. Esta estrategia estará acompañada por mejores servicios públicos de empleo, programas de capacitación para incrementar la empleabilidad y una mayor coordinación con el sector privado.Respeto irrestricto de los derechos laboralesEl ministro reafirmó que su gestión garantizará el respeto de los derechos laborales y de los beneficios actualmente vigentes. En ese sentido, descartó cualquier medida orientada a reducirlos.“No se va a recortar ningún derecho laboral ni se van a eliminar los feriados, conforme a lo señalado por la presidenta de la República”, manifestó.Sheput precisó que el Gobierno busca brindar estabilidad y predictibilidad tanto a los trabajadores como a los empleadores, promoviendo un equilibrio entre la protección laboral, la sostenibilidad empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo.Finalmente, señaló que el MTPE impulsará una política laboral moderna e inclusiva, capaz de articular el crecimiento económico con más oportunidades de empleo formal y mejores condiciones de vida para las familias peruanas.