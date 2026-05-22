Ministro de Trabajo suscribe memorando sobre migración laboral digna en Colombia

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, suscribió la Declaración de Bogotá y el Memorando de Entendimiento Multilateral sobre Migración Laboral Digna, instrumentos que reflejan una visión regional basada en la cooperación y la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.

Durante su participación en la Conferencia de Ministros y Ministras del Trabajo de América Latina y el Caribe, realizada en Colombia, el titular del sector afirmó que el Perú asume este compromiso regional mediante acciones concretas centradas en tres líneas prioritarias.

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La primera consiste en fortalecer la migración circular, regular y segura, a través de mecanismos de movilidad laboral internacional y acuerdos de cooperación con distintos países y organismos internacionales.

La segunda busca impulsar el reconocimiento de competencias y la formación para el empleo decente. La tercera plantea promover una agenda regional de justicia social e integración inclusiva, orientada a reducir las desigualdades y fortalecer el diálogo social frente a los desafíos actuales de los mercados laborales.

“El Perú viene impulsando una agenda orientada a promover la formalización laboral mediante la simplificación administrativa, la digitalización de servicios y el fortalecimiento de la inspección laboral. Entendemos la formalización no solo como cumplimiento normativo, sino también como una herramienta de inclusión productiva, movilidad social y desarrollo económico”, señaló el ministro Óscar Fernández.

Durante su exposición en el “Diálogo Ministerial: Migración e Inclusión Laboral”, el ministro destacó que este espacio constituye una oportunidad fundamental para reflexionar sobre uno de los principales desafíos de la región: garantizar que la movilidad humana se desarrolle con derechos, inclusión y trabajo decente.

Asimismo, indicó que América Latina y el Caribe atraviesan una dinámica migratoria sin precedentes, en la que más de 48 millones de personas dejan sus lugares de origen en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida, enfrentando posteriormente situaciones de informalidad laboral, precariedad y limitado acceso a la protección social.

Fernández Cáceres insistió en que la migración laboral debe entenderse como una oportunidad para el desarrollo de las economías y sociedades de la región, razón por la cual América Latina y el Caribe deben continuar avanzando hacia una gobernanza migratoria articulada e inclusiva.

Como parte de su agenda en esta conferencia internacional, el titular del MTPE sostuvo reuniones con el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro; la ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Miriam Roquel; el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Luiz Marinho; así como con el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, Ítalo Cardona.

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