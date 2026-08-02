Perú.- Ministro Valencia expresa solidaridad con familias de las víctimas del accidente de Nazca

Andina/Ministro De Comercio Exterior Y Turismo,

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza, llegó esta mañana a la ciudad de Nasca, región Ica, para supervisar las acciones que se vienen desarrollando tras el accidente de una aeronave, que dejó como trágico resultado 11 turistas y dos tripulantes fallecidos.

El ministro Valencia sostuvo una reunión con el comisario de Nasca, comandante PNP Jorge Enrique Ramos; el comisario de Turismo de Ica, comandante PNP Yoao Alcantara; y los cónsules de Italia, Elisa Polsinelli; y de Alemania, Dennis Raffael, quienes vienen apoyando a las familias de las víctimas de sus respectivos países.

Asimismo, se trasladó a la zona de Pueblo Viejo, donde ocurrió el accidente, para conocer in situ el avance de las diligencias.

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) enfatizó que

la prioridad del Gobierno es acompañar a los deudos y garantizar que las investigaciones se desarrollen con total rigurosidad.

“El motivo de mi presencia es expresar nuestras más sentidas condolencias a los cónsules presentes, a nuestros compatriotas, a las familias de los pilotos y a todos quienes hoy se encuentran afectados por esta tragedia”, señaló.

“Hay investigaciones en curso y el Estado tiene que estar presente para acompañar a los deudos y brindarles el respaldo que necesitan”,indicó.

Explicó que la investigación del accidente se encuentra a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), órgano especializado encargado de determinar las causas del siniestro y las responsabilidades que correspondan.

“En este momento se encuentran los expertos de la CIAA, quienes están evaluando la trayectoria de la aeronave, cómo ocurrió el accidente, y también están buscando la evidencia mecánica del motor, además de contrastarla con las grabaciones de las comunicaciones, tanto con la torre de control como con operaciones, para poder determinar las causas del accidente”,detalló.

Posteriormente, el ministro también visitó el Aeropuerto María Reiche Neuman, de Nasca, donde sostuvo una reunión de coordinación con el alcalde provincial de Nasca,Jorge Bravo; el alcalde distrital de Vista Alegre, Gabriel Sarmiento; funcionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación (Corpac), entre otros.

El ministro Valencia reiteró el compromiso del Gobierno de brindar todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones y el acompañamiento a las familias afectadas, así como continuar trabajando de manera articulada con las autoridades para garantizar la seguridad de los servicios turísticos.

Acompañaron al ministro la directora general de Políticas de Desarrollo Turístico de Mincetur, Carmen Arévalo; Igor Rojas, director de Coordinación de Oficinas Regionales de Promperú, y representantes de IPERÚ.