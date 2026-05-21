Ministro visita Refinería Talara: supervisa capacidad de producción y calidad del producto

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 21 May. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, realizó una visita técnica a la Nueva Refinería de Talara, con el objetivo de supervisar las acciones que permiten su operatividad, así como la operación integral de Petroperú a nivel nacional.

En un primer momento elministro Ayastarecibió una exposición técnica informativa sobre los diversos procesos que se desarrollan en este complejo, así como la condición de su infraestructura, el status de la construcción de un moderno muelle, el uso de tecnología de punta en sus instalaciones, entre otros aspectos.

De igual forma, se abordaron temas como la capacidad de producción de laNueva Refinería de Talara, la construcción de una línea submarina, sus operaciones internacionales, la calidad del producto que se elabora, entre otros.

Petroperú adjudicó el proceso de análisis forense de la nueva Refinería Talara

Seguidamente, desde el Mirador Flare, el ministro Waldir Ayasta visualizó las dimensiones de este megaproyecto que contribuye con la seguridad energética nacional a través de sus diversas plantas de proceso y unidades auxiliares, garantizando el abastecimiento de combustibles a todo el país.

Luego, el titular del Minem subió a laUnidad Flexicoking(FCK) de este complejo energético, que viene funcionando de manera adecuada.

Finalmente, ingresó a la Sala de Control de este megaproyecto, desde donde resaltó el talento humano con el que cuenta la Nueva Refinería de Talara, profesionales que explicaron los diversos procesos que se desarrollan para producir combustible limpio.

En esta visita el ministro Waldir Ayasta estuvo acompañado por Edmundo Lizarzaburu, presidente de directorio de Petroperú, Gustavo Villa Mora, gerente general de Petroperú, Arturo Rodríguez Paredes, gerente corporativo operaciones de Petroperú y Christian Guerrero Seminario, gerente de operaciones Talara.