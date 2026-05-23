Modernización portuaria avanza más rápido que la formación de técnicos especializados

Perú.- Perú se consolida como punto estratégico en el comercio marítimo de la región - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 23 May. (ANDINA) -

El crecimiento del comercio exterior peruano y la modernización de las operaciones portuarias vienen elevando la demanda de personal técnico especializado en el sector marítimo. Solo entre 2019 y 2024, las exportaciones pasaron de 63,000 millones a más de 74,000 millones de dólares, impulsadas principalmente por la minería y la agroexportación.

Actualmente, el Perú cuenta con 59 puertos —17 públicos y 42 privados— y más del 85% del comercio internacional se moviliza por vía marítima. Además, las inversiones portuarias acumuladas superan los 11,000 millones de dólares, orientadas a ampliación de terminales, dragado, automatización, integración logística y otros.

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En ese contexto, Ernesto Sarmiento, gerente de operaciones de Sarmiento Consultores, advirtió que el principal reto del sector ya no está únicamente en la infraestructura, sino en la disponibilidad de personal capacitado para operar sistemas cada vez más especializados.

“Perú invierte millones en infraestructura portuaria, pero todavía existe una brecha importante en formación técnica especializada. Hoy las operaciones requieren conocimientos en mantenimiento industrial, dragados, automatización, maniobras de buques con sistemas dinámicos de amarre, instrumentación y control, operación de grúas STS, monitoreo en tiempo real y aplicación de protocolos y estándares internacionales”, señaló el especialista.

Según explicó, gran parte del personal operativo continúa formándose mediante experiencia práctica o entrenamientos básicos, pese a que las operaciones marítimas incorporan cada vez más procesos automatizados y equipamiento tecnológico. “Actualmente no existen suficientes centros especializados enfocados exclusivamente en formación técnica marítima y portuaria”, indicó Sarmiento.

Como referencia, señaló que países como Chile, Países Bajos y Filipinas cuentan con modelos de capacitación técnica marítima más desarrollados y alineados a estándares internacionales, permitiendo la formación especializada de personal para operaciones portuarias y navales.

Otro aspecto que empieza a ganar relevancia en el sector es el manejo de inglés técnico marítimo. Según sostuvo, el incremento de operaciones con embarcaciones internacionales y equipamiento extranjero hace necesario que el personal técnico cuente con conocimientos básicos del idioma para determinadas operaciones y protocolos.

En ese escenario, la adaptación a los nuevos estándares internacionales se convierte en una necesidad cada vez más importante para el sector. Marcos normativos como el Convenio STCW, las directrices de la OMI y los requisitos de certificación exigidos por terminales de clase mundial empiezan a marcar la pauta que el talento técnico nacional deberá alcanzar para responder a las nuevas exigencias operativas y logísticas.

“De no producirse esta adaptación, el riesgo es concreto: empresas extranjeras —con personal ya certificado y alineado a estándares internacionales— ocuparán los espacios que las empresas peruanas no logren cubrir”. Si esta brecha no se atiende, el mercado terminará cubriendo estas necesidades con personal extranjero o proveedores externos, reduciendo la participación del talento técnico nacional en su propio sector”, advirtió Ernesto Sarmiento.

Frente a este escenario, el experto indicó que el país necesita impulsar programas técnicos especializados, certificaciones por competencia, entrenamiento práctico en campo y alianzas entre empresas, terminales, institutos y autoridades marítimas. La modernización portuaria no puede limitarse a infraestructura; debe incluir una estrategia nacional de formación de talento técnico marítimo-portuario.

“Estamos viendo una demanda creciente de personal técnico, especialmente fuera de Lima, que todavía no está siendo atendida. El crecimiento del sector marítimo también requiere fortalecer la formación especializada para responder a las nuevas exigencias operativas”, concluyó Sarmiento.

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