Moody’s: mantener la confianza y destrabar proyectos será clave para crecimiento del Perú

Archivo - Perú.- BCR: Mayoría de indicadores de expectativas empresariales se mantienen optimistas en mayo - Andina/Difusión - Archivo

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Conservar la confianza y destrabar los proyectos de inversión será clave para el crecimiento del Perú y mantenerse una de las economías más dinámicas de la región en los siguientes años, destacó Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Ratings.

Refirió que las proyecciones publicadas muestran a Perú creciendo 3.4% en 2026, por encima del promedio regional y para sostener ese desempeño,será clave mantener la confianza y destrabar proyectos.

“Esto podría sostener un crecimiento de tendencia entre 3.5% y 4% en los próximos años que no sólo se compararía favorablemente respecto al resto de las economías más grandes de la región, sino también con relación al promedio observado en la última década en el Perú”,declaró a la

Agencia Andina.

“Perú debería mantenerse entre las economías más dinámicas de la región si continúa el impulso de la demanda interna, especialmente la inversión privada”, enfatizó.

Merino refirió que tras el resultado electoral presidencial con Keiko Fujimori para los siguientes cinco años, la perspectiva para la economía peruana es más favorable.

“Principalmente porque el resultado reduce la incertidumbre y apunta a continuidad en el marco económico”,enfatizó.

“Esperamos que la inversión privada siga siendo un motor importante de la recuperación y ahora podría irle mejor durante la segunda mitad del año. Nuestra previsión está alrededor de 3%, pero si la inversión mantiene el dinamismo observado, el crecimiento podría acercarse a 3.5% en 2026”, explicó.

Por otra parte, refirió que la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú es una señal positiva porque refuerza la confianza en la estabilidad monetaria y en la independencia de la institución.

“Más que una persona, lo importante es preservar un marco técnico, creíble e independiente, aunque resaltamos el gran rol comunicador del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, que es clave para influenciar las expectativas de los agentes económicos”,dijo.

“Eso ayuda a generar confianza en el manejo macroeconómico del país, ancla las expectativas de inflación cuando hay choques y reduce el riesgo de cambios bruscos en la política económica”, agregó.

De otro lado, señaló que ahora el contexto de precios de las materias primas como los metales sigue siendo favorable para el Perú, porque incrementa los términos de intercambio, impulsa las exportaciones, apoya las cuentas externas y genera mayores ingresos fiscales.

“Eso ayuda a compensar parcialmente los efectos negativos de un Fenómeno El Niño, que podría afectar sectores primarios como pesca y agricultura hacia fines de 2026 o inicios de 2027”,enfatizó.

Sin embargo, refirió que la compensación dependerá de la fuerza de la inversión, del consumo y de las medidas de prevención y reconstrucción.

“El contexto geopolítico actual y las transformaciones tecnológicas globales deberían seguir siendo favorables para las materias primas que produce el Perú. Ante estas dinámicas, la economía peruana debería estar creciendo a un ritmo mayor por lo que será clave para la próxima administración crear las condiciones que permitan al país aprovechar mejor esta oportunidad con mayor inversión y empleo formal”, explicó.

En cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales, Merino, refirió que desde Moody’s Ratings, esperan que el gobierno de Keiko Fujimori mantenga el compromiso con la disciplina fiscal.

“Perú parte de una posición relativamente sólida: la deuda pública está cerca de 30% del PBI, hay colchones fiscales, aunque hoy son más bajos que en el pasado, y un banco central creíble. Ayudan también los mayores ingresos asociados a los precios de materias primas”,enfatizó.

Sin embargo, advirtió que los riesgos vienen por presiones de gasto, normas que aumentan obligaciones rígidas, posibles apoyos a Petroperú y gastos de emergencia si El Niño tiene un impacto importante.

“Luego del dictamen del Tribunal Constitucional queda por ver qué hará el próximo gobierno respecto al resto de leyes que generarían mayores gastos corrientes aprobadas por el congreso. Si se llegasen a derogar o reducir, eso limitaría una presión de gasto muy importante que había surgido para los próximos años”, indicó.

Por otra parte, en cuanto a la mejora del grado de inversión que el Perú tiene, Merino, señaló que el foco debería estar en tres frentes: reforzar la estabilidad institucional, mantener la disciplina fiscal y mejorar el clima de inversión.

“En concreto, sería importante reducir trabas regulatorias, acelerar permisos para proyectos mineros e infraestructura, mejorar la eficiencia del Estado, combatir la corrupción y preservar la independencia del Banco Central”,dijo.

“Las fortalezas fiscales y económicas del país siguen siendo un apoyo a la calificación de Baa1 del gobierno, mientras que debilidades estructurales en el marco institucional y la inestabilidad política observada en la última década pesaron en su momento sobre el perfil crediticio”, señaló.

“Para fortalecerlo no sólo bastaría con consolidar las fortalezas que tiene el Perú, sino también abordar las debilidades institucionales.Creemos que esto tomaría tiempo por lo que en el corto plazo no anticipamos ningún cambio en la calificación”, puntualizó.

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