Moody’s Ratings: “Demanda interna se acelerará en segundo semestre del 2026” [Entrevista]

Perú.- “Demanda interna se acelerará en segundo semestre de 2026” [Entrevista] - Andina/Considera Que Se Estaría Abriendo Espacios

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Las previsiones de la calificadora son favorables para la economía. Considera que los efectos de un Fenómeno El Niño se registrarían a finales de este año y principios de 2027.

El escenario para nuestra economía es más favorable. Ello quedó evidenciado con la mejora en las previsiones para el crecimiento del producto bruto interno (PBI) de este año por parte de entidades como el Banco Central de Reserva, el BBVA Research, el Banco Mundial, entre otras.

A fin de conocer las previsiones de la agencia calificadora Moody’s, elSuplemento EconómikadelDiario El Peruanoentrevistó su vice president senior credit officer, Renzo Merino.

–¿Cómo observan a la economía peruana en este momento en que están mejorando algunas previsiones sobre el PBI para este año?

–Mantenemos nuestra proyección de crecimiento de laeconomía peruanaalrededor del 3% para este 2026. Esa previsión reflejaba un poco la incertidumbre sobre el proceso electoral y su impacto en la confianza de los inversionistas.

Economía peruana seguirá en expansión y crecería más de 3% este año

Lo que vimos en el primer trimestre de este año es que a pesar de la incertidumbre propia de los procesos electorales en los diferentes países, las dinámicas de inversión privada enPerúse mantuvieron bastante positivas.

Ahora, lo que podríamos estar viendo en la segunda mitad del año es una aceleración de lademanda internao doméstica en el país, lo que estaría reflejando todavía el dinamismo de lainversión.

Esto podría llevarnos a revisar la perspectiva de crecimiento para este2026, quizás más cercano al 3.5%, que es una tasa de crecimiento más alineada a lo que vimos tanto en 2024, que fue un año de rebote, como en 2025, que fue un año relativamente positivo.

–Entonces ¿se estarían abriendo espacios para mejorar las previsiones sobre el desempeño de la economía peruana para este año?

–Correcto. Esto obviamente dependerá mucho de cómo se mantienen las dinámicas de lainversión. Es posible que la situación mejore en la segunda mitad del año.

Habiendo dicho esto, también hay riesgos a la baja para la economía peruana, y esto se refleja principalmente en la posible materialización de los impactos asociados alFenómeno El Niño, que estaría afectando al país en el transcurso de 2026, pero quizás de una manera más fuerte hacia finales de este año y principios del próximo.

–Si bien el Fenómeno El Niño generaría efectos negativos, también podría favorecer actividades como la construcción debido a los trabajos de prevención y recuperación de daños...

–Es posible. ElFenómeno El Niño, en el corto plazo, tiende a tener un efecto negativo bastante importante en los sectores primarios, como la pesca o la agricultura.

Si se llega a intensificar el fenómeno climático, podría estar afectando a la actividad productiva hacia el cuarto trimestre de este año o principios del próximo 2027.

Teniendo en cuenta la experiencia del Perú en episodios pasados delFenómeno El Niño, podría verse compensado, hasta de más, por la actividad en los sectores no primarios.

Obviamente, dependerá mucho de lo que pueda hacer el sector privado, pero también el Gobierno una vez que tome posesión.

En cuanto a los trabajos de prevención en la segunda mitad de este año, podrían también dinamizar la actividad de laconstrucciónen lo que resta del presente ejercicio.

Pero también considerando el contexto actual de precios de materias prima altos, la dinámica de las inversiones, mineras y no mineras, y la fortaleza del consumo podrían sostener un crecimiento económico tanto este año como el próximo de alrededor del 3% al 3.5%.

–¿Cuáles serían los principales motores de crecimiento de nuestra economía para este año?

–Yo diría que es el tema de lademanda interna, en particular el rol de lainversión.

En elPerú, lo que se ha visto, sobre todo en las últimas dos décadas, es que cuando a lainversiónle va bien, el Perú puede crecer tranquilamente a más del 3% o 3.5%.

En los últimos años, más allá del tema de la pandemia, la inestabilidad política afectó la confianza de los inversionistas, lo cual se vio reflejado en un periodo de desaceleración en cuanto al potencial de crecimiento de la economía.

Pero podríamos estar llegando a un momento en que el contexto externo apoye estas dinámicas de inversión en el país y sostenga un crecimiento no solo por encima del 3%, sino quizás un poco más.

Lo que habría que resaltar es que el Perú debería estar creciendo a tasas aún mayores, teniendo en cuenta el contexto externo favorable. Podría estar creciendo 4% o más.

Entonces, la pregunta que tendrá que abordar la próxima administración es ¿cómo fomentar una mayor inversión? Esto en cuanto a mejoras al ambiente de negocios, el tema regulatorio y, obviamente, el tema político.

–¿Qué otros factores se podrían considerar para este año?

- El consumo general se mantiene como un apoyo importante para la actividad económica en el país, y, obviamente, las exportaciones, por la demanda que hay de las materias primas.

–¿Consideran que el sector construcción pueda mejorar su desempeño en los próximos meses?

–Sí. Mientras haya mejores perspectivas de inversión, probablemente vamos a ver, por ejemplo, un aumento en el consumo del cemento. Eso, eventualmente, se reflejará en una mayor actividad en cuanto a laconstrucción.

Más allá de 2026, porque esto probablemente no dé efectos tan de corto plazo, en la medida en que el próximo gobierno pueda destrabar grandes proyectos, ello también va a seguir apoyando la actividad de la construcción y, obviamente, la inversión.

Además, el tema de los precios altos de las materias primas, de los commodities, favorece alPerú, por los términos de intercambio que también apoyan la estabilidad del tipo de cambio y las cuentas externas, además de impulsar las exportaciones.

Y por el lado fiscal, obviamente, se genera mayores ingresos para el Gobierno. Ya lo vimos hasta cierto punto en 2025, y probablemente, dadas las dinámicas actuales, también sea un factor favorable para las cuentas fiscales en este 2026.

Habiendo dicho eso, lo que sí se ha observado en los últimos años es que se están generando ciertas presiones fiscales por el lado del gasto, con obligaciones que han surgido en particular por algunas leyes que han sido aprobadas por el Congreso actual.

Habrá que ver si es que la nueva administración va a llevarlas al Tribunal Constitucional para ver si es que se mantienen o no, porque los beneficios de los ingresos que está recibiendo el Perú en este momento estarían siendo consumidos por ese mayor gasto, es decir, por los mayores compromisos de gasto que han sido generados por esas leyes.

Más allá de eso, nuestra expectativa es quela fortaleza fiscal de Perú debería mantenerse.

Merino considera que en la segunda mitad del año lainversión privadacobraría un mayor protagonismo considerando las próximas elecciones regionales y locales, que suelen afectar las inversiones públicas.

“En el caso dePerú, lo que se observa es que la inversión pública se reparte entre el Gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Dado ese proceso electoral para los gobiernos subnacionales, ello puede afectar un poco la ejecución sobre todo del gasto de inversión en la segunda mitad del año”, dijo.

A pesar de que el Gobierno central podría destinar recursos a las tareas de prevención ante el advenimiento delFenómeno El Niño, sí se podría afectar las dinámicas de inversión pública este año, agregó.

Sin embargo, aseveró que ello se podría ver más que compensado por el tema de la inversión privada en el país.

“Lainversión privadase concentraría en la segunda mitad de este año en el sector minero, probablemente todavía en proyectos que ya estaban encaminados”, dijo.

No consideran que haya otros grandes proyectos, en una fase más preliminar, que podrían ejecutarse tan pronto.

“Pero hay otros proyectos de infraestructura vial o residencial que pueden seguir apoyando la dinámica de la inversión en el país en los próximos meses”, comentó.

- La agencia calificadoraMoody’sespera que la administración de Fujimori mantenga su compromiso con la disciplina fiscal, preservando el historial del Perú de una gestión macrofiscal prudente y una baja carga de deuda en comparación con sus pares.

- Subrayó que la deuda del Gobierno se mantiene relativamente baja, en torno al 30% del PBI, y que, junto con sólidos colchones fiscales y un banco central creíble e independiente, proporciona una significativa capacidad de absorción de shocks.

- Explicó que la continuidad del marco de responsabilidad fiscal y metas explícitas de déficit respaldaría una trayectoria de consolidación gradual, particularmente en un contexto de dinámica de ingresos favorable vinculada a mayores precios de las materias primas.

- 3.4% crecerá la economía peruana este año de acuerdo con las proyecciones al alza del Banco Central de Reserva (BCR).

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